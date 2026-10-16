Генератори, водовози і пункти незламності: ДСНС готується до надзвичайних ситуацій взимку
Державна служба надзвичайних ситуацій України готує сили й засоби для роботи у важких умовах зимового періоду. Підготовлено понад тисячу пунктів незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу начальника Державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України Олександра Харченка.
ДСНС готується до зими
Головне завдання ДСНС - оперативно допомогти людям, якщо через негоду, аварії чи російські удари виникне загроза їхньому життю та здоров’ю, каже Харченко.
"У разі можливих перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури для їх автономного живлення ДСНС може залучити потужні генератори від 30 кВт та теплові гармати", - зазначив він.
А у випадку аварій із водопостачанням питну й технічну воду можуть доставляти спеціалізованими водовозами та автоцистернами.
Якщо стаціонарні сирени не працюватимуть, населення оповіщатимуть за допомогою гучномовців на пожежно-рятувальних автомобілях.
Для підтримки людей під час тривалих кризових ситуацій ДСНС підготувала понад 1,1 тисячі стаціонарних і мобільних пунктів незламності.
"За потреби також можливо розгорнути пункти надання допомоги: намети й модульні містечка для тривалого розміщення людей, а за підтримки партнерів - організувати гаряче харчування та залучити польові кухні", - уточнив Харченко.
Окрему увагу приділили реагування на наслідки складних погодних умов підготовлено:
- важку інженерну техніку,
- снігоприбиральні шнекоротори,
- снігоболотоходи "Богун",
- евакуатори.
Надзвичайні сценарії перевірені
Готовність до таких сценаріїв рятувальники перевірили під час командно-штабних навчань у 2026 році.
Зокрема, з 18 серпня до 23 вересня підрозділи відпрацьовували дії в умовах воєнного стану за тривалих відключень електроенергії, тепла та води.
ДСНС готова залучати всі засоби, якщо виникне реальна загроза життю та здоров’ю людей і знадобиться допомога рятувальників.
Раніше РБК-Україна писало, що цього року Україна підготовлена до зими значно краще, ніж у попередні. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду.
Крім того, наразі Київ відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості при підготовці до зими.