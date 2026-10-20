Что делать после возобновления электроснабжения: рекомендации ГСЧС

После восстановления электроснабжения не следует сразу включать все электроприборы. Первые минуты после обесточивания важны для безопасности, поэтому необходимо дать системе стабилизироваться и проверить, нет ли признаков утечки газа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Что делать после возвращения света

После восстановления электроснабжения специалисты советуют дать системе 5-10 минут, чтобы стабилизироваться и избежать колебаний напряжения.

Не нужно включать все приборы одновременно. Сначала следует подсоединить холодильник и бойлер, а уже потом - другую технику.

Также важно проверить, нет ли в доме запаха газа. Если по возвращении света ощущается даже слабый запах, не включайте электроприборы, откройте окна и вызовите газовую службу по номеру 104.

Как подготовиться к возможным отключениям

Пока электроэнергия есть, следует воспользоваться возможностью зарядить телефоны, павербанки и фонарики. Также следует пополнить запасы воды, батареек и свеч на случай последующего обесточивания.

Отдельно следует оценить, чего не хватало во время предыдущих отключений. В частности, нужно позаботиться об освещении, тепле, воде и еде, а если в доме есть дети - заранее подготовить для них занятия и развлечения.

В ГСЧС отмечают, что каждое отключение электроэнергии может изменять привычный ритм жизни, однако преждевременная подготовка и соблюдение правил безопасности помогут чувствовать себя увереннее.