Три сценарії на блекаут: як підготувати сімейний бюджет до можливих відключень світла

Тривалі відключення електроенергії можуть збільшити витрати українських родин на тисячі гривень на місяць. Додаткові кошти знадобляться на резервне живлення, опалення, приготування їжі та підтримання зв’язку.

Як підготуватися до перебоїв з електроенергією та які витрати передбачити, – у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев .

– Наскільки відключення світла можуть збільшити щомісячні витрати середньостатистичної української родини?

– Універсальної цифри немає.

Все залежить від тривалості відключень, способу опалення житла, кількості членів родини та наявності резервного живлення.

Для сім’ї, яка має газову плиту, централізоване опалення й кілька повербанків, додаткові витрати можуть обмежитися кількома сотнями гривень на місяць. Якщо доводиться регулярно купувати готову їжу, користуватися платними робочими просторами, таксі та генератором, вони можуть становити 2–5 тис. грн і більше.

Це орієнтовні сценарії, а не статистика середніх витрат українських домогосподарств.

Водночас слід розрізняти поточні витрати й одноразові інвестиції. Придбання зарядної станції за 30–80 тис. грн не означає, що на таку суму зростуть щомісячні витрати. Але для родини це суттєве фінансове навантаження, особливо якщо обладнання купують у кредит.

Головне: відключення збільшують не стільки плату за електроенергію, скільки вартість підтримання звичного рівня життя.

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– На чому українці витрачатимуть найбільше грошей цієї зими через перебої з електроенергією?

– Найбільші витрати припадатимуть на забезпечення автономності житла, збереження тепла, приготування їжі та підтримання зв’язку. Проте структура витрат суттєво відрізнятиметься.

Для мешканців багатоквартирних будинків основною статтею можуть стати зарядні станції, акумулятори, повербанки та обладнання для автономного інтернету. Для власників приватних будинків – генератори, пальне, технічне обслуговування, а також забезпечення роботи насосів і систем опалення.

Окрему проблему становитимуть непрямі витрати: псування продуктів, неможливість приготувати їжу вдома, втрата робочого часу, необхідність тимчасово змінювати місце проживання.

Причому найбільших збитків може зазнати не та родина, яка більше витратить на обладнання, а та, чиї члени через відключення втратять можливість заробляти.

– Чи варто очікувати подорожчання продуктів і побутових послуг через можливі відключення?

– Так, тривалі відключення створюють додатковий інфляційний тиск. Але це не означає, що всі товари й послуги автоматично подорожчають на однаковий відсоток.

Підприємства змушені використовувати генератори, купувати пальне, обслуговувати резервне обладнання, іноді скорочувати виробництво або змінювати графіки роботи. Усе це збільшує собівартість.

Найчутливішими будуть підприємства, які залежать від безперервного електропостачання: пекарні, молокопереробні виробництва, холодильні склади, заклади громадського харчування, пральні, перукарні та невеликі майстерні.

Для розуміння масштабу: якщо генератор витрачає 1 літр бензину на годину, а пальне коштує умовно 90 грн/л, лише паливна складова становитиме 90 грн за годину роботи. За навантаження 1 кВт це приблизно 90 грн за 1 кВт • год, без урахування вартості генератора та його обслуговування.

Але зростання витрат підприємства не дорівнює автоматично такому самому зростанню ціни для споживача. Воно залежатиме від рівня конкуренції, частки електроенергії в собівартості та можливості бізнесу компенсувати додаткові витрати.

– Які додаткові витрати варто передбачити сім’ям уже зараз?

– Передусім варто визначити мінімальні потреби родини на випадок відсутності електроенергії протягом 12–36 годин.

Йдеться про освітлення, заряджання телефонів та інших гаджетів, інтернет, приготування або розігрівання їжі, питну й технічну воду, медикаменти, біотуалет. Для житла з індивідуальним опаленням – також про роботу котла, циркуляційного насоса та автоматики.

Я рекомендував би сформувати окремий невеликий резерв коштів на непередбачені витрати. За можливості – у розмірі хоча б 5–10 % місячного сімейного бюджету. Це не обов’язкова норма, а практичний орієнтир, який варто коригувати відповідно до доходів.

Не потрібно купувати все одночасно. Раціональніше спочатку забезпечити освітлення, зв’язок і воду, а потім вирішувати питання живлення холодильника, побутової техніки та опалення.

– Що вигідніше для українців: зарядна станція, генератор чи кілька потужних повербанків?

– Це залежить від того, які саме потреби необхідно забезпечити.

Для більшості мешканців квартир найдешевшим рішенням буде поєднання повербанків, акумуляторного освітлення та окремого джерела живлення для інтернету. Якщо потрібно підтримувати роботу ноутбука, холодильника або газового котла, доцільно розглядати зарядну станцію.

Генератор виправданий переважно для приватного будинку, де потрібно забезпечувати значне й тривале навантаження. Однак його економічність залежить від фактичного споживання пального, а не лише від ціни придбання.

Зарядна станція має важливу перевагу: вона не спалює пальне безпосередньо під час роботи, не створює вихлопних газів і може використовуватися в житловому приміщенні за дотримання інструкції.

Генератор у квартирі, під’їзді чи на балконі використовувати не можна через небезпеку отруєння чадним газом. ДСНС рекомендує встановлювати його надворі, щонайменше за шість метрів від дверей і вікон.

Тому питання потрібно ставити не ''що вигідніше взагалі'', а ''яке обладнання забезпечить необхідні функції за найменших сукупних витрат''.

– На які характеристики варто звертати увагу, щоб не переплатити за обладнання?

– Передусім потрібно розрізняти потужність і ємність.

Потужність, яку вимірюють у ватах, визначає, скільки приладів можна одночасно підключити. Ємність, яку вимірюють у ват-годинах, показує, як довго вони працюватимуть.

Наприклад, зарядна станція ємністю 1 кВт • год теоретично може живити прилад потужністю 100 Вт протягом десяти годин. Насправді менше – орієнтовно 8–9 годин через втрати під час перетворення електроенергії.

Тому перед купівлею потрібно скласти перелік приладів, визначити їхню потужність і бажаний час роботи. До розрахунку варто додати запас на втрати та пускові струми електродвигунів, помноживши визначену сумарну потужність приладів на два.

Для зарядних станцій важливими є тип акумулятора, швидкість заряджання, ресурс циклів, наявність захистів, гарантії та сервісу. Для чутливої техніки – якість вихідної напруги, зокрема чиста синусоїда. Літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO₄) зазвичай мають значний ресурс циклів.

Не варто переплачувати за потужність, яка ніколи не використовуватиметься. Особливо це стосується спроб живити від невеликих станцій електричні обігрівачі, чайники та плити.

– Які альтернативи є для людей, які не можуть дозволити собі зарядну станцію?

– Насамперед варто відмовитися від уявлення, що для підготовки до відключень обов’язково потрібне дороге обладнання.

Для освітлення достатньо акумуляторних LED-ламп або ліхтарів. Для заряджання телефону – повербанка. Для інтернету часто можна використати невелике джерело безперебійного живлення для роутера й оптичного термінала, якщо провайдер підтримує роботу мережі під час відключень.

Корисними можуть бути термоси, запас питної води, продукти, які не потребують приготування, і заздалегідь заряджені акумулятори.

Варто також домовитися із сусідами про спільне використання окремого обладнання. Наприклад, резервне живлення насосів, освітлення місць загального користування чи інтернету для багатоквартирного будинку може бути економічно вигіднішим за придбання кожною родиною дорогих пристроїв.

Окремо потрібно знати розташування найближчих пунктів незламності. Такі заходи підготовки рекомендує і ДСНС.

– Як українцям підготувати сімейний бюджет до можливих тривалих відключень?

– Я радив би виходити не з найгірших прогнозів, а з трьох сценаріїв: короткі відключення на кілька годин, тривалі – до доби, і кризові – понад добу.

Для кожного варто визначити мінімальні потреби та відповідні витрати.

При цьому варто розділити витрати на три категорії: одноразове придбання обладнання, регулярні витрати на його експлуатацію та можливі втрати через порушення звичного способу життя.

Найперше слід фінансувати те, що забезпечує здоров’я, безпеку та можливість працювати. Придбання великої зарядної станції заради перегляду телевізора може бути менш раціональним, ніж купівля невеликого акумулятора, який дозволить людині зберегти роботу й доходи.

Особливо важливо не витрачати всі заощадження на обладнання. Фінансовий резерв потрібен не менше, ніж енергетичний.

– Які недорогі рішення допоможуть пережити відключення без купівлі генератора?

– Найбільший економічний ефект часто забезпечує не придбання додаткових джерел енергії, а скорочення її споживання.

Наприклад, заміна звичайного освітлення на LED-лампи, використання локальних світильників замість освітлення всієї кімнати, відключення непотрібних приладів, попереднє заряджання акумуляторів і раціональне використання холодильника.

Для підтримання зв’язку можна використовувати повербанк і відповідний кабель живлення роутера. Для ноутбука – сумісний USB-C PD повербанк достатньої потужності.

Важливо також заздалегідь перевірити, чи працює інтернет-провайдер без централізованого електропостачання. Адже придбання джерела живлення для роутера не допоможе, якщо обладнання самого провайдера знеструмлене.

Окрема рекомендація – не намагатися обігрівати квартиру свічками, туристичними пальниками або саморобними пристроями. Економія на безпеці може мати значно дорожчі наслідки.

– Яких фінансових помилок українцям варто не допустити цієї зими?

– Найпоширеніша помилка – купувати обладнання під впливом страху, не розрахувавши реальних потреб.

Друга – брати дорогі споживчі кредити на зарядні станції або генератори, не оцінивши навантаження на сімейний бюджет. За високої вартості кредиту обладнання може обійтися значно дорожче від початкової ціни.

Третя – орієнтуватися лише на вартість придбання, ігноруючи витрати на пальне, обслуговування, заміну акумуляторів і можливий ремонт.

Четверта – купувати обладнання сумнівного походження без гарантії, належних захистів і сервісної підтримки.

П’ята – створювати надмірні запаси продуктів, які потребують холодильника. У разі тривалого знеструмлення такі закупівлі можуть обернутися прямими збитками.

І нарешті, найбільш небезпечна помилка – витратити всі доступні гроші на підготовку до відключень, залишившись без фінансової подушки на ліки, харчування та інші першочергові потреби.

Підготовка до зими має бути не змаганням у кількості придбаних генераторів і зарядних станцій, а раціональним управлінням сімейними ризиками.

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