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Що робити під час повеней і паводків: важливі правила

Фото: в ДСНС пояснили, що робити під час повеней і паводків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Останніми тижнями у деяких регіонах України спостерігають повені й паводки, які несуть за собою низку негативних наслідків. Тож рятувальники нагадали про важливі правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДСНС.

Повінь і паводок: в чому різниця

Повінь (водопілля) - фаза водного режиму річки, яка щороку повторюється в один і той самий період року, характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом та спадом рівнів води у річці. Спостерігається у весняний період, коли сніг починає танути і рівень води у річках поступово підіймається.

Паводок - нетривале швидке підвищення водності річки, що утворюється під час інтенсивного танення снігу чи випадіння сильних дощів. На відміну від повені, паводки виникають нерегулярно.

Як зазначають в ДСНС, фактори небезпеки повеней та паводків є наступними: руйнування будинків та будівель, мостів; розмив залізничних та автомобільних шляхів; аварій на інженерних мережах; знищення посівів; жертви серед населення та загибель тварин.

Як діяти в разі загрози повені, паводка:

  • Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції про порядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами.
  • Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
  • Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації та готуйтеся до неї.
  • Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть все у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті.
  • Від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкніть газ.
  • Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці.
  • Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену місцевість.

Як діяти в зоні раптового затоплення:

  • Зберігайте спокій, уникайте паніки.
  • Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.
  • Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
  • По можливості негайно залишіть зону затоплення.
  • Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами).
  • Відчиніть сарай - дайте худобі можливість рятуватися.
  • Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий - займіть горішні приміщення.
  • До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.
  • Перевірте чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.
  • Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.
  • Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).

Дії після повені, паводка:

  • Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.
  • Не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку.
  • Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені.
  • Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території.
  • Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу.
  • Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.
  • Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження.
  • Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.
  • Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Нагадаємо, що останнім часом в річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг спостерігається сезонне піднесення рівня води. Що і призвело до підтоплень у низці областей: Волинської, Житомирської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської.

Зазначимо, нещодавно в ДСНС попередили про підвищення рівня води найближчими днями. При цьому у Києві заявили, що пік паводка очікується на 22 квітня.

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