Что делать во время наводнений и паводков: важные правила

Наводнение и паводок: в чем разница

Наводнение (водополье) - фаза водного режима реки, которая ежегодно повторяется в один и тот же период года, характеризуется наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом и спадом уровней воды в реке. Наблюдается в весенний период, когда снег начинает таять и уровень воды в реках постепенно поднимается.

Паводок - непродолжительное быстрое повышение водности реки, которая образуется во время интенсивного таяния снега или выпадения сильных дождей. В отличие от наводнения паводки возникают нерегулярно.

Как отмечают в ГСЧС, факторы опасности наводнений и паводков являются следующими: разрушения домов и зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварий на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения и гибель животных.

Как действовать в случае угрозы наводнения, паводка:

Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь телефоном без необходимости, чтобы он был свободен для связи с вами.

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и пожилым людям.

Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы храните в водонепроницаемом пакете.

Отсоедините все потребители электрического тока от сети, выключите газ.

Перенесите более ценные вещи и продукты на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, в повышенную местность.

Как действовать в зоне внезапного затопления:

Сохраняйте спокойствие, избегайте паники.

Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи.

Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат эвакуации в первую очередь.

По возможности немедленно покиньте зону затопления.

Перед выходом из дома выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в печках. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).

Откройте сараи - дайте скоту возможность спасаться.

Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите ореховые помещения.

До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро найти вас.

Проверьте, нет ли поблизости пострадавших, оказывайте им, по возможности, помощь.

Попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, которыми можно воспользоваться для получения помощи.

Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты и прочее).

Действия после наводнения, паводка:

Убедитесь, что ваше жилье не получило в результате наводнения никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, не разбиты стекла и нет опасных обломков и мусора.

Не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома.

Обязательно кипятите питьевую воду, особенно из подтопленных источников водоснабжения.

Просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории.

Осуществляйте осушение затопленных подвальных помещений поэтапно из расчета 1/3 объема воды в сутки.

Электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки.

Запрещено употреблять продукты, подтопленные водой во время наводнения. Избавьтесь от них и от консервации, которая была затоплена водой и получила повреждения.

Все затопленное имущество подлежит дезинфекции.

Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.

Напомним, что в последнее время в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг наблюдается сезонный подъем уровня воды. Что и привело к подтоплениям в ряде областей: Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

Отметим, недавно в ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в ближайшие дни. При этом в Киеве заявили, что пик паводка ожидается на 22 апреля.

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