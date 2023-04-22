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Что делать во время наводнений и паводков: важные правила

Фото: в ГСЧС объяснили, что делать во время наводнений и паводков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В последние недели в некоторых регионах Украины наблюдают наводнения и паводки, которые несут за собой ряд негативных последствий. В связи с чем спасатели напомнили о важных правилах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ГСЧС.

Наводнение и паводок: в чем разница

Наводнение (водополье) - фаза водного режима реки, которая ежегодно повторяется в один и тот же период года, характеризуется наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом и спадом уровней воды в реке. Наблюдается в весенний период, когда снег начинает таять и уровень воды в реках постепенно поднимается.

Паводок - непродолжительное быстрое повышение водности реки, которая образуется во время интенсивного таяния снега или выпадения сильных дождей. В отличие от наводнения паводки возникают нерегулярно.

Как отмечают в ГСЧС, факторы опасности наводнений и паводков являются следующими: разрушения домов и зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварий на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения и гибель животных.

Как действовать в случае угрозы наводнения, паводка:

  • Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь телефоном без необходимости, чтобы он был свободен для связи с вами.
  • Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и пожилым людям.
  • Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
  • Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы храните в водонепроницаемом пакете.
  • Отсоедините все потребители электрического тока от сети, выключите газ.
  • Перенесите более ценные вещи и продукты на верхние этажи или поднимите на верхние полки.
  • Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, в повышенную местность.

Как действовать в зоне внезапного затопления:

  • Сохраняйте спокойствие, избегайте паники.
  • Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи.
  • Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
  • По возможности немедленно покиньте зону затопления.
  • Перед выходом из дома выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в печках. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
  • Откройте сараи - дайте скоту возможность спасаться.
  • Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите ореховые помещения.
  • До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро найти вас.
  • Проверьте, нет ли поблизости пострадавших, оказывайте им, по возможности, помощь.
  • Попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, которыми можно воспользоваться для получения помощи.
  • Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты и прочее).

Действия после наводнения, паводка:

  • Убедитесь, что ваше жилье не получило в результате наводнения никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, не разбиты стекла и нет опасных обломков и мусора.
  • Не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома.
  • Обязательно кипятите питьевую воду, особенно из подтопленных источников водоснабжения.
  • Просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории.
  • Осуществляйте осушение затопленных подвальных помещений поэтапно из расчета 1/3 объема воды в сутки.
  • Электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки.
  • Запрещено употреблять продукты, подтопленные водой во время наводнения. Избавьтесь от них и от консервации, которая была затоплена водой и получила повреждения.
  • Все затопленное имущество подлежит дезинфекции.
  • Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.

Напомним, что в последнее время в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг наблюдается сезонный подъем уровня воды. Что и привело к подтоплениям в ряде областей: Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

Отметим, недавно в ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в ближайшие дни. При этом в Киеве заявили, что пик паводка ожидается на 22 апреля.

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