Що робити, якщо знайшли уламки ворожого дрону чи ракети: інструкція від поліції

Правоохоронці закликають українців не чіпати предмети, які схожі на уламки від російських ракет чи безпілотників. Натомість слід викликати поліцію чи рятувальників до місця знахідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію .

Повідомляється, що нещодавно у Солом'янському районі громадянин побачив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого безпілотника. Чоловік одразу зателефонував на лінію 102.

Патрульні оперативно прибули на місце події та огородили знахідку. Інспектори також викликали вибухотехніків та слідчих.

Якщо ви виявили підозрілі предмети, схожі на уламки від ракет або дронів: