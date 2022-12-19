Что делать, если обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты: инструкция от полиции

Правоохранители призывают украинцев не трогать предметы, похожие на обломки от российских ракет или беспилотников. Вместо этого следует вызвать полицию или спасателей к месту находки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию .

Сообщается, что недавно в Соломенском районе гражданин увидел на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского беспилотника. Мужчина сразу позвонил на линию 102.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и огородили находку. Инспекторы также вызвали взрывотехников и следователей.

Если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или дронов: