Что делать, если обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты: инструкция от полиции

Правоохранители призывают украинцев не трогать предметы, похожие на обломки от российских ракет или беспилотников. Вместо этого следует вызвать полицию или спасателей к месту находки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.
Сообщается, что недавно в Соломенском районе гражданин увидел на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского беспилотника. Мужчина сразу позвонил на линию 102.
Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и огородили находку. Инспекторы также вызвали взрывотехников и следователей.
Если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или дронов:
Напомним, ранее Минобороны объясняло, что именно нельзя публиковать о работе украинского ПВО в соцсетях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.