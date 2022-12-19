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Что делать, если обнаружили обломки вражеского дрона или ракеты: инструкция от полиции

Фото: полиция рассказала, что нужно делать, если вы нашли обломки вражеского дрона или ракеты (t.me/kyivpatrol/9102)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители призывают украинцев не трогать предметы, похожие на обломки от российских ракет или беспилотников. Вместо этого следует вызвать полицию или спасателей к месту находки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.

Сообщается, что недавно в Соломенском районе гражданин увидел на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского беспилотника. Мужчина сразу позвонил на линию 102.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и огородили находку. Инспекторы также вызвали взрывотехников и следователей.

Если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или дронов:

  • Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,
  • Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.д.
  • Не фотографируйте и не публикуйте снимки в Интернете.
  • Отметьте место находки,
  • Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,
  • Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС - 101 или полиции - 102,
  • Дождитесь приезда специалиста и укажите местоположение подозрительной находки.

Напомним, ранее Минобороны объясняло, что именно нельзя публиковать о работе украинского ПВО в соцсетях.

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