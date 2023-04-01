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Що робити, якщо знайшли схожий на вибухівку предмет: інструкція

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Україна, Субота 01 квітня 2023 20:57
Що робити, якщо знайшли схожий на вибухівку предмет: інструкція Фото: що робити, якщо знайшли схожий на вибухівку предмет (t.me dsns telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, правоохоронці розповіли, що робити, якщо знайшли предмет схожий на вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Київської області

"Сьогодні, близько 15-ї години, на узбіччі 58 км автодороги Київ - Ковель патрульні помітили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет, схожий на гранату", - повідомили правоохоронці.

Інспектори огородили місце виявлення цього предмета та викликали вибухотехніків, охороняючи місце події до прибуття спеціалістів.

Проте, що робити звичайним людям у разі такої неприємної знахідки? Правоохоронці склали інструкцію, як діяти в подібній ситуації:

  • зберігати спокій;
  • попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
  • позначити це місце;
  • негайно повідомити чергові служби 101 і 102;
  • у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;
  • очікувати рятувальників на безпечній відстані.

Категорично заборонено:

  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу;
  • підіймати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Нагадаємо, сьогодні, в Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї.

Вчора ми писали, що в Херсонській області на російській міні підірвалися троє енергетиків у селі Посад-Покровське. Тоді повідомлялося про двох загиблих.

Додамо, раніше в Херсонській області російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.

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