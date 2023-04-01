Що робити, якщо знайшли схожий на вибухівку предмет: інструкція
Сьогодні, 1 квітня, правоохоронці розповіли, що робити, якщо знайшли предмет схожий на вибухівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Київської області
"Сьогодні, близько 15-ї години, на узбіччі 58 км автодороги Київ - Ковель патрульні помітили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет, схожий на гранату", - повідомили правоохоронці.
Інспектори огородили місце виявлення цього предмета та викликали вибухотехніків, охороняючи місце події до прибуття спеціалістів.
Проте, що робити звичайним людям у разі такої неприємної знахідки? Правоохоронці склали інструкцію, як діяти в подібній ситуації:
- зберігати спокій;
- попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити це місце;
- негайно повідомити чергові служби 101 і 102;
- у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;
- очікувати рятувальників на безпечній відстані.
Категорично заборонено:
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу;
- підіймати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
- приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.
Нагадаємо, сьогодні, в Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухівці на власному подвір’ї.
Вчора ми писали, що в Херсонській області на російській міні підірвалися троє енергетиків у селі Посад-Покровське. Тоді повідомлялося про двох загиблих.
Додамо, раніше в Херсонській області російський "Лепесток" вибухнув у руках чоловіка.
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