Що робити, якщо застрягли у ліфті під час відключення світла: важливі поради

Як потрібно діяти: алгоритм

Заспокойтеся і постарайтеся усвідомити, що нічого страшного не сталося, вам не варто панікувати.

Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті та не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101". Ваше повідомлення дійде до оперативних чергових аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники.

Якщо у вас немає з собою телефону чи відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч чи будуть проходити повз. Попросіть, щоб викликали відповідну службу.

Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть чи зніміть верхній одяг. За наявності води пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.

Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Важливо: у ліфтових кабінах чи під'їзді зазвичай є оголошення з номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Заздалегідь запишіть його чи сфотографуйте, щоб мати при собі про всяк випадок.

Якщо інформації немає, зверніться до керівної компанії, ОСББ чи ЖЕКу, який обслуговує ваш будинок. Ви можете попросити надати ці дані чи розмістити контактні телефони аварійно-ліфтової служби в будинку.

Також не варто використовувати ліфт за 30-40 хвилин до відключень, оскільки часто можливі відхилення від графіків. У цей час краще піднятися чи спуститися на потрібний поверх пішки.

"Рятівна коробка" для ліфтів: що туди покласти

Разом із сусідами ви можете зібрати так звану "рятівну коробку" для ліфтів. Покладіть туди найбільш необхідні речі, які допоможуть людині, яка застрягла в ліфті, у максимально комфортних умовах зачекати на допомогу.

Серед цих речей можуть бути:

вода

ковдра

паперовий пакет для дихання

міцні сміттєві пакети для фізіологічних випорожнень (памперс чи закрита порожня посудина з пластику)

горішки, печиво, сухофрукти, льодяники (це заспокоює дихання)

серветки вологі та сухі

легкий седативний засіб

олівці та папір на випадок, якщо в ліфтовій пастці опиниться дитина

Склавши таку коробку, ви потенційно полегшите перебування в ліфті й собі, й іншим мешканцям вашого будинку.