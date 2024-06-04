Що робити, якщо застрягли у ліфті під час відключення світла: важливі поради

Під час відключень світла в багатоквартирних будинках та офісах не працюють ліфти, тому українцям радять не користуватися ними перед тим, як зникне електроенергія.
Що робити, якщо ви застрягли у ліфті під час відключення світла, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Важливо: у ліфтових кабінах чи під'їзді зазвичай є оголошення з номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Заздалегідь запишіть його чи сфотографуйте, щоб мати при собі про всяк випадок.
Якщо інформації немає, зверніться до керівної компанії, ОСББ чи ЖЕКу, який обслуговує ваш будинок. Ви можете попросити надати ці дані чи розмістити контактні телефони аварійно-ліфтової служби в будинку.
Також не варто використовувати ліфт за 30-40 хвилин до відключень, оскільки часто можливі відхилення від графіків. У цей час краще піднятися чи спуститися на потрібний поверх пішки.
Разом із сусідами ви можете зібрати так звану "рятівну коробку" для ліфтів. Покладіть туди найбільш необхідні речі, які допоможуть людині, яка застрягла в ліфті, у максимально комфортних умовах зачекати на допомогу.
Серед цих речей можуть бути:
Склавши таку коробку, ви потенційно полегшите перебування в ліфті й собі, й іншим мешканцям вашого будинку.
Раніше ми повідомляли, що в кількох областях України ввели екстрені відключення.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: КМДА, "Рубрика".