Что делать, если застряли в лифте при отключении света: важные советы

При отключении света в многоквартирных домах и офисах не работают лифты, поэтому украинцам советуют не пользоваться ими перед исчезновением электроэнергии.
Что делать, если вы застряли в лифте при отключении света, - читайте в материале РБК-Украина.
Важно: в лифтовых кабинах или подъезде обычно есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании. Заранее запишите его или сфотографируйте, чтобы иметь при себе на всякий случай.
Если информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом. Вы можете попросить предоставить эти данные или разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы в доме.
Также не следует использовать лифт за 30-40 минут до отключений, поскольку часто возможны отклонения от графиков. В это время лучше подняться или спуститься на нужный этаж пешком.
Вместе с соседями вы можете собрать так называемую "спасательную коробку" для лифтов. Положите туда наиболее необходимые вещи, которые помогут застрявшему в лифте человеку в максимально комфортных условиях подождать помощи.
Среди этих вещей могут быть:
Сложив такую коробку, вы потенциально облегчите пребывание в лифте и себе, и другим жителям вашего дома.
Ранее мы сообщали, что в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения.
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При написании материала использовались источники: КГГА, "Рубрика".