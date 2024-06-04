Что делать, если застряли в лифте при отключении света: важные советы

Как нужно действовать: алгоритм

Успокойтесь и постарайтесь осознать, что ничего страшного не произошло, вам не стоит паниковать.

Не нажимайте на все кнопки, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы, сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не могут приехать, позвоните в службу "101". Ваше сообщение дойдет до оперативных дежурных аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели.

Если у вас нет с собой телефона или отсутствует мобильная связь, позовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или будут проходить мимо. Попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.

Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.

После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.

Важно: в лифтовых кабинах или подъезде обычно есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании. Заранее запишите его или сфотографируйте, чтобы иметь при себе на всякий случай.

Если информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом. Вы можете попросить предоставить эти данные или разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы в доме.

Также не следует использовать лифт за 30-40 минут до отключений, поскольку часто возможны отклонения от графиков. В это время лучше подняться или спуститься на нужный этаж пешком.

"Спасательная коробка" для лифтов: что туда положить

Вместе с соседями вы можете собрать так называемую "спасательную коробку" для лифтов. Положите туда наиболее необходимые вещи, которые помогут застрявшему в лифте человеку в максимально комфортных условиях подождать помощи.

Среди этих вещей могут быть:

вода

одеяло

бумажный пакет для дыхания

крепкие мусорные пакеты для физиологических стула (памперс или закрытый пустой сосуд из пластика)

орешки, печенье, сухофрукты, леденцы (это успокаивает дыхание)

салфетки влажные и сухие

легкое седативное средство

карандаши и бумага на случай, если в лифтовой ловушке окажется ребенок

Сложив такую коробку, вы потенциально облегчите пребывание в лифте и себе, и другим жителям вашего дома.