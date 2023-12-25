Що робити, якщо ви потрапили під завал: поради, які можуть врятувати життя
Російські терористи не припиняють атакувати територію України ракетами та дронами-камікадзе. Нагадаємо декілька порад рятувальників, що необхідно зробити, якщо ви потрапили під завал внаслідок ворожого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Що робити, якщо потрапили під завал?
- Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби.
- Необхідно кликати на допомогу, намагатися кричати та подавати сигнали. В жодному разі не можна використовувати сірники чи запальнички - це може призвести до вибуху.
- У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.
- Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де ви перебуваєте.
- Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.
Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.
- Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.
- Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.
- Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.
- Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки - продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників.
- В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).
Остання атака РФ на Київ
Нагадаємо, що під час нічної атаки "Шахедів" 22 грудня уламки дронів упали в низці районів столиці. Серед них Дарницький, Голосіївський та Солом'янський. Так, в останньому значних руйнувань зазнала багатоповерхівка.
Зокрема, в будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Також в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) є часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.
Попередньо, в Солом'янському районі двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами. Один з них госпіталізований.
РБК-Україна публікувало фоторепортаж з місця подій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як поводитися, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці.
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