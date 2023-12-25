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Что делать, если вы попали под завал: советы, которые могут спасти жизнь

Понедельник 25 декабря 2023 07:59
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Что делать, если вы попали под завал: советы, которые могут спасти жизнь Фото: что делать, если вы попали под завал (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы не перестают атаковать территорию Украины ракетами и дронами-камикадзе. Напомним, что необходимо сделать, если вы попали под завал в результате вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что делать, если попали в завал?

  • Помните, что к месту происшествия уже приближаются все экстерные службы.
  • Необходимо звать на помощь, пытаться орать и подавать сигналы. Ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.
  • В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
  • Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.
  • Если вас заметили, нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.

Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.

  • Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.
  • Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
  • Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую медицинскую помощь.
  • Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
  • В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

Последняя атака РФ на Киев

Напомним, что во время ночной атаки "Шахедов" 22 декабря обломки дронов упали в ряде районов столицы. Среди них Дарницкий, Голосеевский и Соломенский. Так, в последнем значительные разрушения получила многоэтажка.

В частности, в доме возникло возгорание на верхних этажах. По данным спасателей возгорание возникло на 24 этаже. Также в трех квартирах (на 24-26 этажах) есть частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна.

Предварительно, в Соломенском районе двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами. Один из них госпитализирован.

РБК-Украина публиковало фоторепортаж с места происшествия.

Напомним, что РБК-Украина также публиковало кадры самого дома и двора, где

Напомним, ранее мы сообщали, как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице.

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