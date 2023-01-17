Що робити, якщо ви потрапили під завал: поради рятувальників
Фото: рятувальники дали поради на випадок потрапляння під завал (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Рятувальники дали українцям поради на випадок потрапляння під завал. Так, наприклад, важливо не розбирати завали навколо себе, адже є вірогідність зрушення перекриття, на якому все тримається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
По перше, слід пам’ятайте, що до місця події прямують усі екстерні служби.
- Необхідно кликати на допомогу, намагатися кричати та подавати сигнали. В жодому разі не можна використовувати сірники чи запальнички - це може призвести до вибуху.
- У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.
- Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де виперебуваєте.
- Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.
Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.
- Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.
- Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.
- Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.
- Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки - продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників.
- В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).
Нагадаємо, раніше рятувальники дали поради, як діяти під час обвалу будівлі у разі вибуху.
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