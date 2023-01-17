Що робити, якщо ви потрапили під завал: поради рятувальників

Фото: рятувальники дали поради на випадок потрапляння під завал (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники дали українцям поради на випадок потрапляння під завал. Так, наприклад, важливо не розбирати завали навколо себе, адже є вірогідність зрушення перекриття, на якому все тримається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

По перше, слід пам’ятайте, що до місця події прямують усі екстерні служби. Необхідно кликати на допомогу, намагатися кричати та подавати сигнали. В жодому разі не можна використовувати сірники чи запальнички - це може призвести до вибуху.

У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де виперебуваєте.

Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу. Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.

Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.

Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки - продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників.

В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).