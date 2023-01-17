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Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 13:18
Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей Фото: спасатели дали советы на случай попадания под завал (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели дали украинцам советы на случай попадания под завал. Так, например, важно не разбирать завалы вокруг себя, ведь есть вероятность сдвига перекрытия, на котором все держится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Во-первых, следует помнить, что к месту происшествия направляются все экстерные службы.

  • Необходимо звать на помощь, пытаться кричать и подавать сигналы. Нив коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.
  • В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
  • Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.
  • Если вас заметили, нужно помнить, что требуется время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.

Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.

  • Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.
  • Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
  • Если вам удалось выбраться, осмотрите себя - есть ли у вас травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.
  • Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
  • В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

Напомним, ранее спасатели дали советы, как действовать во время обрушения здания при взрыве.

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