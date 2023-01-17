Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей
Фото: спасатели дали советы на случай попадания под завал (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Спасатели дали украинцам советы на случай попадания под завал. Так, например, важно не разбирать завалы вокруг себя, ведь есть вероятность сдвига перекрытия, на котором все держится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Во-первых, следует помнить, что к месту происшествия направляются все экстерные службы.
- Необходимо звать на помощь, пытаться кричать и подавать сигналы. Нив коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.
- В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
- Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.
- Если вас заметили, нужно помнить, что требуется время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.
Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.
- Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.
- Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
- Если вам удалось выбраться, осмотрите себя - есть ли у вас травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.
- Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
- В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).
Напомним, ранее спасатели дали советы, как действовать во время обрушения здания при взрыве.
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