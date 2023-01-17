Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей

Фото: спасатели дали советы на случай попадания под завал (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели дали украинцам советы на случай попадания под завал. Так, например, важно не разбирать завалы вокруг себя, ведь есть вероятность сдвига перекрытия, на котором все держится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Во-первых, следует помнить, что к месту происшествия направляются все экстерные службы. Необходимо звать на помощь, пытаться кричать и подавать сигналы. Нив коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.

В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.

Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.

Если вас заметили, нужно помнить, что требуется время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи. Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.

Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя - есть ли у вас травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.

В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).