UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити, якщо ви опинилися під обстрілом на вулиці: алгоритм дій

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Фахівці Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали рекомендації щодо поведінки під час обстрілу, якщо ви опинилися на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Найкращим укриттям є спеціально облаштоване сховище. Якщо його поблизу немає, можна використовувати підземні переходи, паркінги, станції метро або цокольні й підвальні приміщення будинків.

Якщо чуєте вибухи, а укриття немає поруч, лягайте на землю і шукайте будь-яке заглиблення, яке може слугувати захистом. Навіть бордюр або канава можуть бути ефективними.

Якщо ви з дитиною, спочатку покладіть її у безпечне місце, а потім прикрийте собою.

У разі обстрілу важливо лягти обличчям до землі, схрестити ноги, закрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Це допоможе зменшити ризик контузії.

Якщо обстріл застав вас у громадському транспорті, слід негайно зупинити його, відійти від дороги та лягти на землю, на безпечній відстані від будівель.

Раніше Мінреінтеграції закликало українців не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій, оскільки виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів.

Крім того, для українців створили алгоритм дій, на випадок, якщо знайома чи рідна людина потрапила в полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл КиєваВійна в УкраїніМіністерство реінтеграції