Що робити, якщо ви опинилися під обстрілом на вулиці: алгоритм дій

Найкращим укриттям є спеціально облаштоване сховище. Якщо його поблизу немає, можна використовувати підземні переходи, паркінги, станції метро або цокольні й підвальні приміщення будинків.

Якщо чуєте вибухи, а укриття немає поруч, лягайте на землю і шукайте будь-яке заглиблення, яке може слугувати захистом. Навіть бордюр або канава можуть бути ефективними.

Якщо ви з дитиною, спочатку покладіть її у безпечне місце, а потім прикрийте собою.

У разі обстрілу важливо лягти обличчям до землі, схрестити ноги, закрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Це допоможе зменшити ризик контузії.

Якщо обстріл застав вас у громадському транспорті, слід негайно зупинити його, відійти від дороги та лягти на землю, на безпечній відстані від будівель.