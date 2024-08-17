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Мінреінтеграції пояснило, як евакуюватись за відсутності документів

Україна, Субота 17 серпня 2024 22:50
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Мінреінтеграції пояснило, як евакуюватись за відсутності документів Фото: як евакуюватись за відсутності документів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українців закликали в жодному разі не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій. Виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу", - повідомили в міністерстві.

За даними Мінреінтеграції, евакуація здійснюється безкоштовно, однак для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

"Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу", - додали в міністерстві.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що з початку літа Російська Федерація завдала більш як дві тисячі ударів по території Сумської області.

На тлі російського терору в області оголосили Евакуацію. За словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти.

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