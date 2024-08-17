Мінреінтеграції пояснило, як евакуюватись за відсутності документів

Українців закликали в жодному разі не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій. Виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу", - повідомили в міністерстві.

За даними Мінреінтеграції, евакуація здійснюється безкоштовно, однак для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

"Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу", - додали в міністерстві.