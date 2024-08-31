Что делать, если вы оказались под обстрелом на улице: алгоритм действий

Лучшим укрытием является специально обустроенное убежище. Если его поблизости нет, можно использовать подземные переходы, паркинги, станции метро или цокольные и подвальные помещения домов.

Если слышите взрывы, а укрытия нет рядом, ложитесь на землю и ищите любое углубление, которое может служить защитой. Даже бордюр или канава могут быть эффективными.

Если вы с ребенком, сначала положите его в безопасное место, а затем прикройте собой.

В случае обстрела важно лечь лицом к земле, скрестить ноги, закрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Это поможет уменьшить риск контузии.

Если обстрел застал вас в общественном транспорте, следует немедленно остановить его, отойти от дороги и лечь на землю, на безопасном расстоянии от зданий.