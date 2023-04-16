Що робити, якщо органи соцзахисту не приймають заяву на виплати від переселенців

Співробітники управлінь соцзахисту населення України можуть відмовитись приймати заяву на виплати від переселенця. Це зазвичай відбувається у двох випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відмовляються приймати повторні заяви від тих ВПО, які вже подавали їх через "Дію", але не отримали допомоги. При цьому люди не завжди можуть довести факт подачі першої заяви

Відмовляються приймати заяви на облік у тих ВПО, які не мають реєстрації проживання на окупованих територіях або у зонах бойових дій. Відповідно, не ставши на облік, переселенець не може розраховувати на допомогу

"Навіть якщо ви не можете довести факт подачі першої заяви, у вас зобов’язані прийняти до розгляду повторну. Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога", - йдеться у повідомленні.

Також у Мінреінтеграції повідомили, що переселенцям необхідно звернутись до органів соціального захисту або відправити заяву поштою. При цьому треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональні дані одержувача.