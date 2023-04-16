Что делать, если органы соцзащиты не принимают заявление о выплатах от переселенцев

Сотрудники управлений соцзащиты населения Украины могут отказаться принимать заявление о выплатах от переселенца. Это обычно происходит в двух случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отказываются принимать повторные заявления от тех ВПЛ, которые уже подавали их через "Дію", но не получили помощи. При этом люди не всегда могут доказать факт подачи первого заявления.

Отказываются принимать заявления на учет тех ВПЛ, которые не имеют регистрации проживания на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Соответственно, не став на учет, переселенец не может рассчитывать на помощь

"Даже если вы не можете доказать факт подачи первого заявления, у вас обязаны принять к повторному рассмотрению. В течение 10 дней со времени получения органом соцзащиты повторного заявления должна быть назначена помощь", - говорится в сообщении.

Также в Минреинтеграции сообщили, что переселенцам необходимо обратиться в органы социальной защиты или отправить заявление по почте. При этом следует указать, в частности, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональные данные получателя.