ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать, если органы соцзащиты не принимают заявление о выплатах от переселенцев

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 03:59
Что делать, если органы соцзащиты не принимают заявление о выплатах от переселенцев Фото: Переселенцы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотрудники управлений соцзащиты населения Украины могут отказаться принимать заявление о выплатах от переселенца. Это обычно происходит в двух случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

  • Отказываются принимать повторные заявления от тех ВПЛ, которые уже подавали их через "Дію", но не получили помощи. При этом люди не всегда могут доказать факт подачи первого заявления.
  • Отказываются принимать заявления на учет тех ВПЛ, которые не имеют регистрации проживания на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Соответственно, не став на учет, переселенец не может рассчитывать на помощь

"Даже если вы не можете доказать факт подачи первого заявления, у вас обязаны принять к повторному рассмотрению. В течение 10 дней со времени получения органом соцзащиты повторного заявления должна быть назначена помощь", - говорится в сообщении.

Также в Минреинтеграции сообщили, что переселенцам необходимо обратиться в органы социальной защиты или отправить заявление по почте. При этом следует указать, в частности, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональные данные получателя.

Напомним, что переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование. Речь идет о рабочих профессиях.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории получат больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине