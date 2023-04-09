Переселенці та звільнені з полону українці можуть навчатися безкоштовно: як це зробити

Переселенці та звільнені з полону українці можуть безкоштовно здобути другу освіту. Мова йде про робітничі професії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс омбудсмена з прав людини.

Внутрішньо переміщені особи працездатного віку та звільнені з російського полону українці можуть отримати ваучери на навчання за робітничою професією. Цей документ допоможе здобути другу освіту з частковою оплатою або повністю безкоштовно.

Для отримання ваучера переселенці та звільнені з полону особи повинні звернутися до центру зайнятості, якщо вони:

не зареєстровані як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Наразі для безкоштовної освіти доступно понад 70 робітничих професій. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як переселенцям отримати безкоштовне лікування та ліки.

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