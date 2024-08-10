Що робити, якщо опинився в приміщенні під час хімічної атаки: алгоритм дій

Варто зауважити, що алгоритм дій під час того, як ви перебуваєте у приміщенні інший, ніж під час знаходження на відкритому просторі.

Зокрема, за можливості необхідно піднятись на найвищий поверх. Знайдіть кімнату з якомога меншою кількістю вікон та дверей. Адже хімічні речовини зазвичай важчі за повітря, тому на верхніх рівнях будинків повітря буде чистішим.

Також варто мінімізувати потік повітря ззовні всередину. Закрити вікна, двері, вентиляційні отвори та все інше, що допомагає потрапляти повітрю до приміщення. Не їжте і не пийте нічого, що могло б зазнати впливу хімічних речовин.

За можливості увімкніть новини по телевізору, радіо чи в Інтернеті, щоб отримувати оновлену інформацію про здоров’я та безпеку. Вам мають повідомити, коли буде безпечно виходити на вулицю.

Використання хімзброї проти ЗСУ

Російська армія доволі часто використовує небезпечні хімічні речовини на фронті. Зокрема, навесні цього року, 10 березня, ворог застосував хімічну зброю 15 разів. А 3 березня окупанти дев'ять разів скидали хімічну зброю на позиції Сил оборони.

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