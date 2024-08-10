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Что делать, если оказался в помещении во время химической атаки: алгоритм действий

Иллюстративное фото: украинцам напомнили правила поведения во время химической атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

После начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцев предупреждают о ряде опасностей, вызванных войной. Есть и угроза химических атак со стороны агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал начальник Херсонской городской военной администрации.

Следует заметить, что алгоритм действий при нахождении в помещении иной, чем при нахождении на открытом пространстве.

В частности, по возможности необходимо подняться на самый высокий этаж. Найдите комнату с наименьшим количеством окон и дверей. Ведь химические вещества обычно тяжелее воздуха, поэтому на верхних уровнях зданий воздух будет чище.

Также следует минимизировать поток воздуха извне внутрь. Закрыть окна, двери, вентиляционные проемы и все остальное, что помогает попадать воздуху в помещение. Не ешьте и не пейте ничего, что могло испытать влияние химических веществ.

По возможности включите новости по телевизору, радио или Интернету, чтобы получить обновленную информацию о здоровье и безопасности. Вам предстоит сообщить, когда будет безопасно выходить на улицу.

Использование химоружия против ВСУ

Российская армия часто использует опасные химические вещества на фронте. В частности, весной этого года, 10 марта, враг применил химическое оружие 15 раз. А 3 марта кафирыдевять раз сбрасывали химическое оружие на позиции Сил обороны.

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Война в УкраинеХимическая атака