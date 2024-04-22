Що робити, якщо опинилися під завалами разом із дитиною: поради рятувальників

Обстріли України

Російські війська з початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року використовують тактику масованих обстрілів, з використанням як ракет, так і дронів.

Причому часто мішенню для атак стають житлові будинки, місця масового перебування людей, цивільні об'єкти. Часто після таких ударів люди опиняються під завалами, наприклад, явним підтвердженням цього є нещодавній обстріл Одеси, коли з-під завалів вдалося врятувати жінку з дитиною.

Останнім часом, відмовившись від такої тактики взимку, загарбники націлилися на енергетику України. Як нещодавно розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, незважаючи на постійні атаки на енергооб'єкти, блекауту в Україні не буде. Водночас у Повітряних силах ЗСУ не приховують – атаки РФ продовжуватимуться й надалі.

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