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Що робити, якщо опинилися під завалами разом із дитиною: поради рятувальників

Фото: що робити, якщо опинилися під завалами разом із дитиною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час російських обстрілів по Україні нерідкі випадки, коли люди опиняються під завалами. Зокрема, не винятком стають і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Перш за все переконайтеся, що дитина не поранена, і допоможіть їй заспокоїтися. Наприклад, обійміть чи візьміть за руку. Також попросіть малечу дихати разом із вами глибоко й повільно", - йдеться у повідомленні.

Якщо немає води, експерти радять попросити дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе вона її жує й ковтає, бо це також допоможе заспокоїтися.

Якщо дитина перебуває під завалами сама

В такому випадку варто діяти наступним чином:

  • покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості;
  • запитайте про її самопочуття: чи їй не боляче, чи може вона поворушити руками й ногами тощо;
  • постійно підтримуйте з нею зв’язок: розповідайте різні історії та пригадуйте спільні радісні моменти; 
  • запевніть, що допомога обов’язково прийде.

Обстріли України

Російські війська з початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року використовують тактику масованих обстрілів, з використанням як ракет, так і дронів.

Причому часто мішенню для атак стають житлові будинки, місця масового перебування людей, цивільні об'єкти. Часто після таких ударів люди опиняються під завалами, наприклад, явним підтвердженням цього є нещодавній обстріл Одеси, коли з-під завалів вдалося врятувати жінку з дитиною.

Останнім часом, відмовившись від такої тактики взимку, загарбники націлилися на енергетику України. Як нещодавно розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, незважаючи на постійні атаки на енергооб'єкти, блекауту в Україні не буде. Водночас у Повітряних силах ЗСУ не приховують – атаки РФ продовжуватимуться й надалі.

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