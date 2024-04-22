Что делать, если оказались под завалами вместе с ребенком: советы спасателей

Обстрелы Украины

Российские войска с начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года используют тактику массированных обстрелов, с использованием как ракет, так и дронов.

Причем, часто мишенью для атак становятся жилые дома, места массового пребывания людей, гражданские объекты. Часто после таких ударов люди оказываются под завалами, например, яявным тому подтверждением является недавний обстрел Одессы, когда из-под завалов удалось спасти женщину с ребенком.

В последнее время, отказавшись от такой тактики зимой, захватчики нацелились на энергетику Украины. Как недавно рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, несмотря на постоянные атаки на энергообъекты, блекаута в Украине не будет. В то же время в Воздушных силах ВСУ не скрывают - атаки РФ будут продолжаться и дальше.

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