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Що робити, якщо обстріл застав у квартирі: безпечні місця в будинку

Фото: де безпечно ховатися в квартирі під час обстрілу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Щодня російські війська обстрілюють десятки українських міст, містечок та сіл по всій лінії фронту і не тільки. Проте в українців не завжди є змога або час перейти в укриття, тому обстріл може застати прямо вдома.

РБК-Україна з посиланням на "Порадник для цивільного населення "Без паніки!" Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій" розповідає, де найбезпечніші місця у квартирі під час обстрілу.

Звісно, найбезпечнішими місцями під час обстрілу є укриття, метро чи облаштовані підвали, але, як вже було згадано вище, у прифронтових населених пунктах не завжди є час, щоб до них дійти чи добігти. Тому, кожному українцю варто знати безпечне місце у власному будинку чи квартирі.

Де безпечно ховатися в будинку чи квартирі

Якщо є змога, то варто спуститися якомога нижче, наприклад - на перший поверх багатоповерхівки. Але спускатися потрібно обов'язково пішки, не користуйтесь ліфтом під час обстрілів.

Спробуйте визначити несучі стіни та перебувати саме біля них. Якщо ж всі ваші кімнати зовнішні, то вийдіть на сходовий майданчик.

Як визначити несучу стіну:

  • у цегляному будинку - всі стіни, товщі 38 см;
  • у панельному - всі стіни, товщі 14см (це майже всі стіни);
  • у монолітних будинках - стіна, товща за 20 см.

Також можна перебувати біля стін, які звернені до сходового прольоту, та внутрішньоквартирних стін, які звернені до сусідньої квартири. Ці стіни несуть навантаження та відповідають за стійкість.

Якщо ви знаєте, з якого боку ведеться обстріл, то перейдіть до найвіддаленішої кімнати з протилежної сторони. Оберіть безпечне місце, сядьте або ляжте на підлогу біля стіни. Бажано перебувати якомога ближче до підлоги, оскільки так, у випадку влучання снаряда, буде більше шансів не "спіймати" уламок.

Нагадаємо, раніше рятувальники пояснювали українцям, що робити, якщо обстріл застав в приватному чи громадському транспорті.

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