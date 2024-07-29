Що робити, якщо обстріл застав у квартирі: безпечні місця в будинку

Щодня російські війська обстрілюють десятки українських міст, містечок та сіл по всій лінії фронту і не тільки. Проте в українців не завжди є змога або час перейти в укриття, тому обстріл може застати прямо вдома.
РБК-Україна з посиланням на "Порадник для цивільного населення "Без паніки!" Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій" розповідає, де найбезпечніші місця у квартирі під час обстрілу.
Звісно, найбезпечнішими місцями під час обстрілу є укриття, метро чи облаштовані підвали, але, як вже було згадано вище, у прифронтових населених пунктах не завжди є час, щоб до них дійти чи добігти. Тому, кожному українцю варто знати безпечне місце у власному будинку чи квартирі.
Якщо є змога, то варто спуститися якомога нижче, наприклад - на перший поверх багатоповерхівки. Але спускатися потрібно обов'язково пішки, не користуйтесь ліфтом під час обстрілів.
Спробуйте визначити несучі стіни та перебувати саме біля них. Якщо ж всі ваші кімнати зовнішні, то вийдіть на сходовий майданчик.
Як визначити несучу стіну:
Також можна перебувати біля стін, які звернені до сходового прольоту, та внутрішньоквартирних стін, які звернені до сусідньої квартири. Ці стіни несуть навантаження та відповідають за стійкість.
Якщо ви знаєте, з якого боку ведеться обстріл, то перейдіть до найвіддаленішої кімнати з протилежної сторони. Оберіть безпечне місце, сядьте або ляжте на підлогу біля стіни. Бажано перебувати якомога ближче до підлоги, оскільки так, у випадку влучання снаряда, буде більше шансів не "спіймати" уламок.
Нагадаємо, раніше рятувальники пояснювали українцям, що робити, якщо обстріл застав в приватному чи громадському транспорті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.