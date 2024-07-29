Что делать, если обстрел застал в квартире: безопасные места в доме

Каждый день российские войска обстреливают десятки украинских городов, городков и сел по всей линии фронта и не только. Однако у украинцев не всегда есть возможность или время перейти в укрытие, поэтому обстрел может застать прямо дома.
РБК-Украина со ссылкой на "Советчик для гражданского населения "Без паники!" Как выжить, бороться и победить во время боевых действий" рассказывает, где самые безопасные места в квартире при обстреле.
Конечно, самыми безопасными местами при обстреле являются укрытия, метро или обустроенные подвалы, но, как уже было упомянуто выше, в прифронтовых населенных пунктах не всегда есть время, чтобы дойти до них. Поэтому каждому украинцу следует знать безопасное место в собственном доме или квартире.
Если есть возможность, то следует спуститься как можно ниже, например - на первый этаж многоэтажки. Но спускаться нужно обязательно пешком, не пользуйтесь лифтом при обстреле.
Попытайтесь определить несущие стены и находиться именно возле них. Если же все ваши комнаты внешние, то выйдите на лестничную площадку.
Как определить несущую стену:
Также можно находиться у стен, обращенных к лестничному пролету, и внутриквартирных стен, обращенных в соседнюю квартиру. Эти стены несут нагрузку и отвечают за стойкость.
Если вы знаете, с какой стороны ведется обстрел, перейдите в самую отдаленную комнату с противоположной стороны. Выберите безопасное место, сядьте или лягте на пол у стены. Желательно находиться поближе к полу, поскольку так, в случае попадания снаряда, будет больше шансов не "поймать" осколок.
Напомним, ранее спасатели объясняли украинцам, что делать, если обстрел застал в частном или общественном транспорте.
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