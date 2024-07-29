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Что делать, если обстрел застал в квартире: безопасные места в доме

Фото: где безопасно прятаться в квартире при обстреле (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Каждый день российские войска обстреливают десятки украинских городов, городков и сел по всей линии фронта и не только. Однако у украинцев не всегда есть возможность или время перейти в укрытие, поэтому обстрел может застать прямо дома.

РБК-Украина со ссылкой на "Советчик для гражданского населения "Без паники!" Как выжить, бороться и победить во время боевых действий" рассказывает, где самые безопасные места в квартире при обстреле.

Конечно, самыми безопасными местами при обстреле являются укрытия, метро или обустроенные подвалы, но, как уже было упомянуто выше, в прифронтовых населенных пунктах не всегда есть время, чтобы дойти до них. Поэтому каждому украинцу следует знать безопасное место в собственном доме или квартире.

Где безопасно прятаться в доме или квартире

Если есть возможность, то следует спуститься как можно ниже, например - на первый этаж многоэтажки. Но спускаться нужно обязательно пешком, не пользуйтесь лифтом при обстреле.

Попытайтесь определить несущие стены и находиться именно возле них. Если же все ваши комнаты внешние, то выйдите на лестничную площадку.

Как определить несущую стену:

  • в кирпичном доме - все стены, толще 38 см;
  • в панельном - все стены, толще 14см (это почти все стены);
  • в монолитных домах - стена, толще 20 см.

Также можно находиться у стен, обращенных к лестничному пролету, и внутриквартирных стен, обращенных в соседнюю квартиру. Эти стены несут нагрузку и отвечают за стойкость.

Если вы знаете, с какой стороны ведется обстрел, перейдите в самую отдаленную комнату с противоположной стороны. Выберите безопасное место, сядьте или лягте на пол у стены. Желательно находиться поближе к полу, поскольку так, в случае попадания снаряда, будет больше шансов не "поймать" осколок.

Напомним, ранее спасатели объясняли украинцам, что делать, если обстрел застал в частном или общественном транспорте.

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