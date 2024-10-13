Що робити, якщо контактували з хворим на кір: алгоритм від МОЗ

Якщо у школі, дитячому садку вашої дитини чи місці проживання хтось захворів на кір, варто негайно звернутися до лікаря. Чим швидше це зробити, тим більша ймовірність уникнути захворювання.

Згідно з Національним календарем щеплень, вакцину КПК, яка захищає від кору, краснухи та паротиту, вводять у два етапи: у віці 1 року та 6 років. Однак у разі спалаху можливе дострокове щеплення.

Коли варто вакцинуватися раніше:

Якщо дитина віком від 6 до 12 місяців контактувала з хворим на кір, їй необхідно ввести дозу вакцини КПК протягом 72 годин.

Якщо дитина віком від 1 до 5 років має лише одне щеплення, слід якнайшвидше отримати другу дозу. Якщо перше щеплення було зроблено нещодавно, між дозами слід витримати перерву в один місяць.

У будь-якому разі графік щеплень визначає лікар після огляду.

Якщо ви або ваша дитина контактували з хворим, обов'язково зв’яжіться з лікарем для консультації та запобігання ускладнень.