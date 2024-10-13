Що робити, якщо контактували з хворим на кір: алгоритм від МОЗ

Кір - це небезпечне інфекційне захворювання, від якого надійно захищає лише вакцинація. 90% невакцинованих людей, що контактують із хворим, також інфікуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Якщо у школі, дитячому садку вашої дитини чи місці проживання хтось захворів на кір, варто негайно звернутися до лікаря. Чим швидше це зробити, тим більша ймовірність уникнути захворювання.
Згідно з Національним календарем щеплень, вакцину КПК, яка захищає від кору, краснухи та паротиту, вводять у два етапи: у віці 1 року та 6 років. Однак у разі спалаху можливе дострокове щеплення.
Коли варто вакцинуватися раніше:
У будь-якому разі графік щеплень визначає лікар після огляду.
Якщо ви або ваша дитина контактували з хворим, обов'язково зв’яжіться з лікарем для консультації та запобігання ускладнень.
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