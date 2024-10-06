Військові та ветерани можуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування: що треба знати
Військові та ветерани можуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування. Міністерство охорони здоровʼя та Національна служба здоровʼя України для цього запустили пілотний проєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.
Для цього потрібно звернутися до медичних закладів, які надають стоматологічну допомогу і мають договір із НСЗУ. Послугу можна отримати у всіх областях країни.
Наразі участь у проєкті беруть 274 заклади, серед яких комунальні, державні та приватні клініки.
Безоплатними послугами з лікування зубів можуть скористатись: ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники бойових дій; військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.
Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням. Сума безоплатної допомоги не має перевищувати 24 952 гривні.
У рамках пакету надавач зобов’язаний забезпечити проведення первинних і невідкладних стоматологічних оглядів, планову допомогу дітям, інструментальні дослідження, профілактичні огляди школярів, знеболення, екстрену медичну допомогу, направлення на спеціалізоване лікування та проведення хірургічних втручань.
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