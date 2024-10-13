Что делать, если контактировали с больным корью: алгоритм от Минздрава

Если в школе, детском саду вашего ребенка или месте проживания кто-то заболел корью, следует немедленно обратиться к врачу. Чем быстрее это сделать, тем больше вероятность избежать заболевания.

Согласно Национальному календарю прививок, вакцину КПК, которая защищает от кори, краснухи и паротита, вводят в два этапа: в возрасте 1 года и 6 лет. Однако в случае вспышки возможна досрочная прививка.

Когда стоит вакцинироваться раньше:

Если ребенок в возрасте от 6 до 12 месяцев контактировал с больным корью, ему необходимо ввести дозу вакцины КПК в течение 72 часов.

Если ребенок в возрасте от 1 до 5 лет имеет только одну прививку, следует как можно быстрее получить вторую дозу. Если первая прививка была сделана недавно, между дозами следует выдержать перерыв в один месяц.

В любом случае график прививок определяет врач после осмотра.

Если вы или ваш ребенок контактировали с больным, обязательно свяжитесь с врачом для консультации и предотвращения осложнений.