Что делать, если контактировали с больным корью: алгоритм от Минздрава

Корь - это опасное инфекционное заболевание, от которого надежно защищает только вакцинация. 90% невакцинированных людей, контактирующих с больным, также инфицируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Если в школе, детском саду вашего ребенка или месте проживания кто-то заболел корью, следует немедленно обратиться к врачу. Чем быстрее это сделать, тем больше вероятность избежать заболевания.
Согласно Национальному календарю прививок, вакцину КПК, которая защищает от кори, краснухи и паротита, вводят в два этапа: в возрасте 1 года и 6 лет. Однако в случае вспышки возможна досрочная прививка.
Когда стоит вакцинироваться раньше:
В любом случае график прививок определяет врач после осмотра.
Если вы или ваш ребенок контактировали с больным, обязательно свяжитесь с врачом для консультации и предотвращения осложнений.
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