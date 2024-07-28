Що робити, якщо у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються дані

Що робити, якщо у паперовому військовому квитку та еВОД різні дані

"Якщо дані у паперовому військовому квитку та електронному відрізняються, важливо виправити цю невідповідність якомога швидше, оскільки такі розбіжності можуть спричинити проблеми у різних ситуаціях, включаючи виїзд за кордон, отримання соціальних виплат або надання інших державних послуг", - каже юрист.

У такому випадку потрібно:

звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку

пред'явити паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних), документи, що підтверджують правильність даних (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб)

фахівці ТЦК та СП перевірять ваші дані і виправлять помилки (якщо вони є)

оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній)

За його словами, обидва документи паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу.

"Однак, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше", - пояснює Франчук.

Чи будуть проблеми у військовозобов'язаного, якщо дані не збігаються

"Можливі незначні затримки у розв'язанні питання, адже процес оновлення даних потребує часу. Серйозних проблем з оновленою інформацією виникнути не повинно", - каже Франчук.

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