Що робити, якщо у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються дані

Під час воєнного стану військово-облікові документи (ВОД) є чи не найважливішими для чоловіків, тому дані у них мають відповідати дійсності. Втім, буває, що інформація у паперовому військовому квитку та електронному відрізняється.
РБК-Україна розпитало адвоката Дмитра Франчука про те, що робити, якщо дані у паперових та електронних військово-облікових документах не збігаються.
"Якщо дані у паперовому військовому квитку та електронному відрізняються, важливо виправити цю невідповідність якомога швидше, оскільки такі розбіжності можуть спричинити проблеми у різних ситуаціях, включаючи виїзд за кордон, отримання соціальних виплат або надання інших державних послуг", - каже юрист.
У такому випадку потрібно:
За його словами, обидва документи паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу.
"Однак, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше", - пояснює Франчук.
"Можливі незначні затримки у розв'язанні питання, адже процес оновлення даних потребує часу. Серйозних проблем з оновленою інформацією виникнути не повинно", - каже Франчук.
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