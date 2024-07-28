Что делать, если в бумажном военном билете и электронном не совпадают данные

Во время военного положения военно-учетные документы (ВУД) являются важнейшими для мужчин, поэтому данные у них должны соответствовать действительности. Но бывает, что информация в бумажном военном билете и электронном отличается.
РБК-Украина расспросила адвоката Дмитрия Франчука о том, что делать, если данные в бумажных и электронных военно-учетных документах не совпадают.
"Если данные в бумажном военном билете и электронном отличаются, важно исправить это несоответствие как можно скорее, поскольку такие разногласия могут повлечь за собой проблемы в различных ситуациях, включая выезд за границу, получение социальных выплат или предоставление других государственных услуг", - говорит юрист.
В таком случае нужно:
По его словам, оба документа бумажный и электронный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.
"Однако электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще", - объясняет Франчук.
"Возможны незначительные задержки в решении вопроса, ведь процесс обновления данных требует времени. Серьезных проблем с обновленной информацией возникнуть не должно", - говорит Франчук.
Рекомендации от юриста:
Ранее мы писали, какие консульские услуги можно получить даже без военного билета.
Читайте также о том, как будут взиматься штрафы ТЦК, если у гражданина нет доходов и имущества.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.