Что делать, когда нужно оставить машину на солнце: как не навредить авто

Одна из трудных для автомобиля сугубо летних ситуаций – длительное пребывание на открытом солнце. Высокая температура, до которой нагревается кузов и салон, настолько губительно влияет на машину, что могут выйти из строя некоторые системы и оставленные в машине вещи. Как уберечься от этого?

Что делать, чтобы машина не пострадала от перегрева на солнце, читайте в материале РБК-Украина .

В целом особых оснований для паники нет – даже на фоне глобального потепления температурный режим украинского лета полностью укладывается в диапазон, указанный производителями в мануале современных автомобилей. Но отдельные материалы (в первую очередь пластики) из-за хронического перегрева в ускоренном темпе теряют свои качества и несколько систем машины будут стареть раньше, чем следует. Потому так желательно не отдавать машину надолго во власть солнца.

Еще одна причина всем ясна и без объяснений – садиться в разогретый до состояния сауны салон после продолжительной парковки очень некомфортно. И даже кондиционер в первые четверть часа не поможет.

Как уберечь машину от солнца

Самый простой способ – поискать место в тени. Если такового в данный момент нет, попытайтесь спрогнозировать, где появится тень за определенное время, и запаркуйтесь там – пусть хоть часть срока машина стоит в относительной прохладе. А кроме того, сделайте еще кое-что:

Закройте как минимум лобовое стекло светоотражающим экраном. Если у вас модель с большим и наклонным задним стеклом, хорошо будет заслонить и его.

Парниковый эффект настигает в салоне температуру вплоть до 60 – 70 градусов. Чтобы пластики отделки не старели преждевременно, не выгорали и не деформировались, оставляйте немного открытыми окна – это обеспечит циркуляцию воздуха. Но с точки зрения антивандальной защиты это опасный вариант.

Предметы в салоне. Не оставляйте в машине герметично закрытые емкости, особенно если они находятся под давлением: бутылки и банки с газированными напитками, молочные продукты, тюбики с кремом от загара, аэрозольные баллончики, зажигалки, консервы от перегрева становятся без преувеличения взрывоопасными.

В багажнике нет окон, поэтому его содержимое нагревается "лишь" до полуста градусов . Поэтому здесь также нежелательно держать емкости вышеупомянутой категории. Тем более, что здесь есть еще один нюанс: при открывании крышки багажника из-за резкого поступления прохладного воздуха давление в его объеме вдруг падает и горячие бутылки в этот момент могут устроить малоприятный фейерверк. То есть, если что-то подобное вы в багажнике таки держите, открывайте крышку медленно и сначала на небольшой угол.

Электронные гаджеты и электроприборы с батарейками . Не все элементы мелкой бытовой техники выдержат нагрев до 50 – 60 градусов. Поэтому их тоже желательно забрать из салона, который будет жариться на солнце. Пластик корпусов, аккумуляторы и батарейки – это первые кандидаты на преждевременную смерть от перегрева. Источники тока в результате перегрева могут разрушиться и повредить отделочные материалы своим электролитом.

Кратко

Как-то не очень удобно и даже не очень разумно каждый раз оставляя машину на парковке, производить ревизию в интерьере и багажнике. Да и не всегда есть возможность унести с собой сразу несколько опасных для жары предметов. Поэтому как минимум следует рассмотреть такой вариант: держать бутылки и упаковки с продуктами, а также вашу автокосметику типа полироли для торпедо и средство-антимошку в отдельной крепкой сумке (кофре, органайзере). Которая будет изготовлена из плотного и стойкого против жидкостей материала – чтобы когда уже произойдет неприятность, отделка багажника не пострадала.