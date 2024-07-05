Що робити, коли пом’яв машину: важливі поради
Все, що рухається у просторі, має властивість зіткатися з іншими об’єктами – і автомобілів це теж стосується. Як бути, якщо з вашої провини злегка постраждав автомобіль?
Про те, як поводитись у випадку незначного ДТП, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видання “Autobild Україна”, Autocentre та ПДР України.
Відповідь на запитання в заголовку залежить від того, про чий автомобіль йдеться – самого винуватця чи чужий. Розглянемо обидва варіанти.
Якщо пошкодив чужу машину
- Не їдьте з місця пригоди, навіть якщо вас ніхто не бачить. Покидання місця ДТП є однією з найтяжчих провин в українському Кодексі про адміністративні порушення.
- Не зволікаючи, оцініть завдану вами шкоду. Тому що від суми значною мірою залежить подальший розвиток подій і сенс ваших перемовин з власником пошкодженого авто. Добре, якщо ви зможете негайно зателефонувати вашому знайомому рихтувальнику.
- Визначайтеся, чи є сенс викликати поліцію та повідомляти вашу страхову компанію. Пригадайте розмір франшизи за вашим полісом: якщо сума компенсації власнику другої машини буде меншою за неї, то страхова вам не потрібна – ви просто одержите зниження свого статусу в її базах;
- Зафіксуйте всі обставини, що при розслідуванні ДТП послужать вам частковим виправданням: неприбраний комунальниками сніг та крига, неправильно запарковані інші машини, відсутній люк каналізації, залишена без догляду дитина на дорозі тощо;
- Спробуйте зрозуміти, чи не стоїть пошкоджена вами машина з порушенням ПДР – за певних умов це може зняти з вас частину провини;
- У випадку, коли сума збитку невелика, запропонуйте другому власнику розрахунок на місці, без звернення до страховиків;
- Коли пошкодження виявиться серйозним, є сенс звертатися до своєї страхової компанії, тож негайно повідомляйте її про пригоду. Страхова компанія допоможе оцінити збитки та скерує ваші подальші дії;
- Якщо ви з потерпілою стороною досягнете згоди про обставини події і винуватця, оформлюйте аварію за європротоколом, без виклику поліції;
- Сфотографуйте місце події з усіх ракурсів так, щоб було видно відстань від машини до певних нерухомих об’єктів – стовпів, будівель.
Ви пошкодили свою машину
Навіть якщо крім вашого майна ніяке інше не постраждало, порядок дій буде і цілому схожий з описаним вище випадком. Принаймні, перших чотирьох пунктів вам варто дотриматись.
Майте на увазі, що при відсутності другої сторони офіційно аварія все одно вважається дорожньо-транспортною пригодою. Особливо важливо зробити все правильно, якщо у вас є страховка вашого авто по КАСКО і ви можете розраховувати на компенсацію витрат на ремонт.
Щоб не помилитись з первинною оцінкою збитків, є сенс сфотографувати місце пошкодження на машині з усіх боків і показати фото фахівцю з кузовного ремонту. Точної калькуляції по фото вам ніхто не дасть, але порядок цифр стане зрозумілий.
Коротко
Дуже погано, якщо таке колись станеться з вами, і дуже добре, якщо ви будете морально готові до подібної події. Значить, в перші хвилини ви будете діяти більш-менш спокійно і зважено. Тому, навіть якщо ви зразковий водій, запам’ятайте приведені вище алгоритми і тримайте їх у пам’яті. Також корисно буде мати під рукою телефони вашої страхової компанії і знайомого юриста, які допоможуть визначитись з вашими подальшими діями в конкретній ситуації.
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