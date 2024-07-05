Что делать, когда помял машину: важные советы

Все, что двигается в пространстве, имеет свойство соприкасаться с другими объектами – и автомобилей это тоже касается. Как быть, если по вашей вине слегка пострадал автомобиль?

О том, как вести себя в случае незначительного ДТП, читайте в материале РБК-Украина .

Ответ на вопрос в заголовке зависит от того, о чём автомобиль идет речь – самого виновника или чужого. Рассмотрим оба варианта.

Если повредил чужую машину

Не уезжайте с места происшествия, даже если вас никто не видит. Оставление места ДТП является одним из самых тяжелых проступков в украинском Кодексе об административных нарушениях.

Не мешкая, оцените причиненный вами вред. Потому что от суммы в значительной степени зависит дальнейшее развитие событий и смысл ваших переговоров с владельцем поврежденного автомобиля. Хорошо, если вы сможете немедленно позвонить вашему знакомому рихтовщику.

Определяйтесь, есть ли смысл вызвать полицию и сообщать вашей страховой компании. Вспомните размер франшизы по вашему полису: если сумма компенсации владельцу второй машины будет меньше ее, то страховая вам не нужна – вы просто получите снижение своего статуса в ее базах;

Зафиксируйте все обстоятельства, которые при расследовании ДТП послужат вам частичным оправданием: неубранный коммунальщиками снег и лед, неправильно запаркованные другие машины, отсутствует люк канализации, оставленный без присмотра ребенок на дороге;

Попытайтесь понять, не стоит ли поврежденная вами машина с нарушением ПДД – при определенных условиях это может снять с вас часть вины;

В случае, когда сумма ущерба невелика, предложите другому владельцу расчет на месте, без обращения к страховщикам;

Когда повреждение окажется серьезным, есть смысл обращаться в свою страховую компанию, поэтому немедленно сообщайте о приключении. Страховая компания поможет оценить ущерб и направит ваши дальнейшие действия;

Если вы с потерпевшей стороной добьетесь согласия об обстоятельствах происшествия и виновника, оформляйте аварию по европротоколом, без вызова полиции;

Сфотографируйте место происшествия со всех ракурсов так, чтобы было видно расстояние от машины до определенных неподвижных объектов – столбов, зданий.

Вы повредили свою машину

Даже если кроме вашего имущества никакое другое не пострадало, порядок действий будет и в целом схож с описанным выше случаем. По крайней мере, первые четыре пункта вам следует придерживаться.

Имейте в виду, что при отсутствии второй стороны официально авария все равно считается ДТП. Особенно важно сделать все правильно, если у вас есть страховка вашего автомобиля по КАСКО и вы можете рассчитывать на компенсацию затрат на ремонт.

Чтобы не ошибиться с первоначальной оценкой ущерба, имеет смысл сфотографировать место повреждения на машине со всех сторон и показать фото специалисту по кузовному ремонту. Точной калькуляции по фото вам никто не даст, но порядок цифр станет ясен.

Кратко

Очень плохо, если такое когда-нибудь произойдет с вами, и очень хорошо, если вы будете морально готовы к подобному событию. Значит, в первые минуты вы будете действовать более или менее спокойно и взвешенно. Поэтому даже если вы образцовый водитель, запомните приведенные выше алгоритмы и держите их в памяти. Также будет полезно иметь под рукой телефоны вашей страховой компании и знакомого юриста, которые помогут определиться с вашими дальнейшими действиями в конкретной ситуации.