Що робити при ДТП: алгоритм дій від поліції

Пересуваючись автотранспортом завжди є ризик потрапити в небезпечну ситуацію, однак що робити, якщо така ситуація вже сталась.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Головне, якщо ви вже потрапили в дорожньо-транспортну пригоду - не панікуйте. Насамперед варто заспокоїтись і як можна об'єктивніше оцінити ситуацію, що вже склалась.

Першими діями в разі ДТП має бути зупинка транспортного засобу, увімкнення аварійної сигналізації та встановлення знаку аварійної зупинки.

Правоохоронці надали алгоритм дій, який можна використати у разі ДТП:

залишайтеся спокійними та оцініть ситуацію;

перевірте, чи всі учасники автопригоди в безпеці;

викличте поліцію та швидку допомогу, якщо це необхідно;

зробіть фото місця події та пошкоджень;

обміняйтеся контактною інформацією з іншими учасниками;

повідомте свою страхову компанію.

"Пам'ятайте, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби патрульні мали змогу встановити обставини події", - нагадали правоохоронці.