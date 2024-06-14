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Що робити при ДТП: алгоритм дій від поліції

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 17:17
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Що робити при ДТП: алгоритм дій від поліції Фото: що робити при ДТП (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Пересуваючись автотранспортом завжди є ризик потрапити в небезпечну ситуацію, однак що робити, якщо така ситуація вже сталась.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Головне, якщо ви вже потрапили в дорожньо-транспортну пригоду - не панікуйте. Насамперед варто заспокоїтись і як можна об'єктивніше оцінити ситуацію, що вже склалась.

Першими діями в разі ДТП має бути зупинка транспортного засобу, увімкнення аварійної сигналізації та встановлення знаку аварійної зупинки.

Правоохоронці надали алгоритм дій, який можна використати у разі ДТП:

  • залишайтеся спокійними та оцініть ситуацію;
  • перевірте, чи всі учасники автопригоди в безпеці;
  • викличте поліцію та швидку допомогу, якщо це необхідно;
  • зробіть фото місця події та пошкоджень;
  • обміняйтеся контактною інформацією з іншими учасниками;
  • повідомте свою страхову компанію.

"Пам'ятайте, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби патрульні мали змогу встановити обставини події", - нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів вніс зміни до процедури перевірки водіїв на перебування за кермом у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

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