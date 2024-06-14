Що робити при ДТП: алгоритм дій від поліції
Пересуваючись автотранспортом завжди є ризик потрапити в небезпечну ситуацію, однак що робити, якщо така ситуація вже сталась.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.
Головне, якщо ви вже потрапили в дорожньо-транспортну пригоду - не панікуйте. Насамперед варто заспокоїтись і як можна об'єктивніше оцінити ситуацію, що вже склалась.
Першими діями в разі ДТП має бути зупинка транспортного засобу, увімкнення аварійної сигналізації та встановлення знаку аварійної зупинки.
Правоохоронці надали алгоритм дій, який можна використати у разі ДТП:
- залишайтеся спокійними та оцініть ситуацію;
- перевірте, чи всі учасники автопригоди в безпеці;
- викличте поліцію та швидку допомогу, якщо це необхідно;
- зробіть фото місця події та пошкоджень;
- обміняйтеся контактною інформацією з іншими учасниками;
- повідомте свою страхову компанію.
"Пам'ятайте, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби патрульні мали змогу встановити обставини події", - нагадали правоохоронці.
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