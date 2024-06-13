Перевірка водіїв за кермом: Кабмін вніс важливі зміни

Кабмін вніс зміни до процедури перевірки водіїв на перебування за кермом у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду", - зазначив він.

За словами Мельничука, передбачено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

"При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням", - додав він.

Не перші зміни

Зазначимо, ще в січні минулого року в Україні внесли деякі зміни до цієї ж процедури.

"Серед іншого передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу здійснюється із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків", - розповідав тоді Мельничук.

Матеріали відеозапису обов'язково підключаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Штрафи за керування у нетверезому вигляді

В Україні на тверезих водіїв можуть складати протокол за керування у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, деякі напої можуть збільшувати рівень алкоголю у крові.

Так, встановлено гранично допустимий рівень алкоголю у крові 0,2 проміле. Більше зміст може бути викликаний вживанням певних продуктів, таких як кефір, йогурт, кумис чи квас. Докладніше - у матеріалі.