ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевірка водіїв за кермом: Кабмін вніс важливі зміни

Україна, Четвер 13 червня 2024 14:40
UA EN RU
Перевірка водіїв за кермом: Кабмін вніс важливі зміни Фото: Кабмін вніс зміни до перевірки водіїв за кермом в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кабмін вніс зміни до процедури перевірки водіїв на перебування за кермом у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду", - зазначив він.

За словами Мельничука, передбачено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

"При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням", - додав він.

Не перші зміни

Зазначимо, ще в січні минулого року в Україні внесли деякі зміни до цієї ж процедури.

"Серед іншого передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу здійснюється із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків", - розповідав тоді Мельничук.

Матеріали відеозапису обов'язково підключаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Штрафи за керування у нетверезому вигляді

В Україні на тверезих водіїв можуть складати протокол за керування у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, деякі напої можуть збільшувати рівень алкоголю у крові.

Так, встановлено гранично допустимий рівень алкоголю у крові 0,2 проміле. Більше зміст може бути викликаний вживанням певних продуктів, таких як кефір, йогурт, кумис чи квас. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення Водіння Водії
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі