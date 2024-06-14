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Что делать при ДТП: алгоритм действий от полиции

Украина, Пятница 14 июня 2024 17:17
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Что делать при ДТП: алгоритм действий от полиции Фото: что делать при ДТП (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Передвигаясь по автотранспорту всегда есть риск попасть в опасную ситуацию, однако что делать, если такая ситуация уже произошла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Главное, если вы уже попали в дорожно-транспортное происшествие - не паникуйте. В первую очередь стоит успокоиться и как можно более объективно оценить сложившуюся ситуацию.

Первыми действиями при ДТП должна быть остановка транспортного средства, включение аварийной сигнализации и установка знака аварийной остановки.

Правоохранители предоставили алгоритм действий, который можно использовать при ДТП:

  • оставайтесь спокойными и оцените ситуацию;
  • проверьте, все ли участники автопроисшествия в безопасности;
  • вызовите полицию и скорую помощь, если это необходимо;
  • сделайте фото места происшествия и повреждений;
  • обменяйтесь контактной информацией с другими участниками;
  • сообщите свою страховую компанию.

"Помните, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы патрульные имели возможность установить обстоятельства происшествия", - напомнили правоохранители.

Напомним, вчера Кабинет министров внес изменения в процедуру проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

К тому же мы также писали о 5 наименьших штрафах, которые угрожают украинским водителям за нарушение ПДД.

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