Что делать при ДТП: алгоритм действий от полиции

Передвигаясь по автотранспорту всегда есть риск попасть в опасную ситуацию, однако что делать, если такая ситуация уже произошла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Главное, если вы уже попали в дорожно-транспортное происшествие - не паникуйте. В первую очередь стоит успокоиться и как можно более объективно оценить сложившуюся ситуацию.

Первыми действиями при ДТП должна быть остановка транспортного средства, включение аварийной сигнализации и установка знака аварийной остановки.

Правоохранители предоставили алгоритм действий, который можно использовать при ДТП:

оставайтесь спокойными и оцените ситуацию;

проверьте, все ли участники автопроисшествия в безопасности;

вызовите полицию и скорую помощь, если это необходимо;

сделайте фото места происшествия и повреждений;

обменяйтесь контактной информацией с другими участниками;

сообщите свою страховую компанию.

"Помните, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы патрульные имели возможность установить обстоятельства происшествия", - напомнили правоохранители.