Від 34 до 170 гривень. 5 найменших штрафів за порушення ПДР
Не багато українців знає, що найменший штраф за порушення ПДР в Україні становить 34 гривні.
РБК-Україна розповідає, які пʼять найменших штрафів для водіїв.
Для написання матеріалу використовувалися Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху.
Зміст
- Штраф за недотримання маршруту
- Штраф за відсутність таксометра в таксі
- Штраф за перевищення пасажирів транспорту
- Штраф за перевезення пасажирів понад 500 км одним водієм
- Штраф за невиконання вимоги зупинитися
Штраф за недотримання маршруту
Згідно зі статтею 133 частина 3 КУпАП, водій автобуса чи маршрутного таксі може отримати штраф у разі недотримання маршруту руху або не заїздом на автостанцію чи автовокзал. Зокрема, якщо такий заїзд передбачений розкладом руху. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 34 гривень.
Цей штраф може бути застосовано, коли:
- автобус не зупинився на всіх зупинках, передбачених розкладом;
- маршрутне таксі відхилилося від визначеного маршруту;
- автобус або маршрутне таксі не заїхали на автостанцію (автовокзал), хоча це було передбачено розкладом.
При цьому штраф може бути накладений як на водія автобуса, так і на перевізника. У разі повторного порушення протягом року штраф може бути збільшений до 170 гривень.
Штраф за відсутність таксометра в таксі
Згідно зі статтею 133-1 КУпАП, здійснення перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлено або не працює таксометр, тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі цей штраф складає 51 гривню.
Штраф за перевищення пасажирів транспорту
Згідно з Правилами дорожнього руху, водіям маршрутних таксі забороняється перевозити пасажирів понад максимальну кількість, встановлену для даного транспортного засобу.
Перевезення пасажирів понад норму тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень.
Штраф за перевезення пасажирів понад 500 км одним водієм
Згідно зі статтею 121-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів одним водієм тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума складає 170 гривень.
Штраф за невиконання вимоги зупинитися
Якщо водій не зупинився на вимогу поліцейського або інспектора з безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку ЗСУ (для водіїв військових транспортних засобів), то може отримати штраф у в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі сума штрафу становить 153 гривні.
Однак водій також може залишитися без водійського посвідчення на строк від трьох до шести місяців.
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