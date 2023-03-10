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Що робити декларантам, чиє майно на окупованих територіях: відповідь НАЗК

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Якщо майно декларанта перебуває на окупованих територіях, то така особа звільняється від відповідальності за невнесення інформації до декларації. Це передбачено законом.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник, йдеться в матеріалі "Навіщо чиновники приховали свої доходи й чому Рада не повертає е-декларації".

"Ми також розуміємо, що багато декларантів втратили майно або документи. Тому у законопроекті передбачено, що декларант звільняється від відповідальності за невнесення інформації до декларації, якщо це обумовлено військовим становищем", - зазначив Ситник у коментарі виданню.

При цьому, для тих, хто втратив документи, у НАЗК пропонують функцію "Дані для декларації". У ній є витяги з реєстрів і декларанти можуть отримати відомості про своє майно, доходи тощо.

Нагадаємо, нещодавно в Україні підбили підсумки "податкової амністії". Як стало відомо, за час кампанії одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб було задекларовано 8,8 млрд гривень.

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Декларації про доходиНАПКАртем Сытник