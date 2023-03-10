RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать декларантам, чье имущество на оккупированных территориях: ответ НАПК

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Если имущество декларанта находится на оккупированных территориях, такое лицо освобождается от ответственности за невнесение информации в декларацию. Это предусмотрено законом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель главы НАПК Артем Сытник, говорится в материале "Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларацию".

"Мы также понимаем, что многие декларанты потеряли имущество или документы. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что декларант освобождается от ответственности за невнесение информации в декларацию, если это обусловлено военным положением", - отметил Сытник в комментарии изданию.

При этом для тех, кто потерял документы, в НАПК предлагают функцию "Данные для декларации". В ней есть выписки из реестров и декларанты могут получить сведения о своем имуществе, доходах и т.п.

Напомним, недавно в Украине подвели итоги "налоговой амнистии". Как стало известно, за время кампании единовременного добровольного декларирования активов физических лиц было задекларировано 8,8 млрд. гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Декларации о доходахНАЗКАртем Сытник