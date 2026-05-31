Що з радіацією на ЗАЕС після "фейків" росіян: результат огляду МАГАТЕ

В агентстві уточнили, що інспектори вийшли на місце після того, як окупаційна адміністрація ЗАЕС напередодні заявила про пошкодження зовнішньої частини будівлі турбіни.

За даними інспекторів, на місці зафіксовано пошкодження металевого люка, розташованого на кілька поверхів вище в будівлі, а також кілька уламків і залишки обгорілого оптичного волокна на землі.

У МАГАТЕ ці спостереження назвали такими, що відповідають твердженням окупаційної адміністрації про удар безпілотника.

Інспектори також запросили доступ до внутрішньої частини будівлі для додаткового обстеження - вона розташована безпосередньо поруч із шостим реакторним блоком.

Під час огляду команді МАГАТЕ наказали сховатися: поруч було чути звук дронів і стрілянину. Попри це інспектори за допомогою свого вимірювального обладнання підтвердили, що рівень радіації на об'єкті залишається нормальним.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав ситуацію серйозною і такою, що поставила під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

За його словами, будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприйнятними та мають припинитися, аби запобігти небезпеці ядерної аварії. Гроссі не назвав сторону, яку вважає відповідальною.