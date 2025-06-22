Що з радіацією в Ірані після ударів США по ядерних об'єктах: оцінка МАГАТЕ

Удари США по Ірану

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що США завдали ударів по ядерних об'єктах в Ірані. США атакували об'єкти в Фордо, Натанзі і Ісфахані.

Пізніше Трамп заявив, що ключові ядерні об'єкти Ірану "повністю знищені". Крім того, він також пригрозив Ірану новини ударами, заявивши, що "хуліган має укласти мир".

Прем'єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за удари по Ірану і зазначив, що США "зробили те, що не змогла зробити жодна країна у світі".

Іран у відповідь запустив ракети по Ізраїлю, були "прильоти" в Тель-Авіві та Хайфі.

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