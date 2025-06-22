Что с радиацией в Иране после ударов США по ядерным объектам: оценка МАГАТЭ

Удары США по Ирану

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. США атаковали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Позже Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены". Кроме того, он также пригрозил Ирану новости ударами, заявив, что "хулиган должен заключить мир".

Премьер-министр Израиля поблагодарил Трампа за удары по Ирану и отметил, что США "сделали то, что не смогла сделать ни одна страна в мире".

Иран в ответ запустил ракеты по Израилю, были "прилеты" в Тель-Авиве и Хайфе.

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