Що приготувати з молодої картоплі: 5 простих рецептів на будь-який смак

Молода картопля на пательні

Інгредієнти:

молода картопля - 1 кг

сіль

вода - 180 мл

вершкове масло -100 г

паприка - 1 ч.л

розмарин - 2 гілочки

зелень кропу та петрушки

часник - 4 зубчики

Спочатку почистіть картоплю та покладіть її в пательню. Далі додайте 150 г води, накрийте кришкою та готуйте 20 хвилин. Коли вода википить, додайте вершкове масло, паприку, перець, розмарин та сіль.

Наріжте часник та зелень і теж додайте до картоплі. Готуйте картоплю ще кілька хвилин, щоб часник не підгорів та не зіпсував страву.

Молода картопля на пательні (фото: кадр з відео)

Картопля в духовці

Інгредієнти:

молода картопля - 1 кг

приправа для картоплі - 0.5 ч.л

базилік сушений - 0.5 ч.л

солодка паприка - 0.5 ч.л

часник - 2 зубчики

олія оливкова - 2-3 ст.л

свіжий кріп

вершкове масло - 20-30 г

сіль, перець - до смаку

Картоплю почистить і проколіть кожен овоч вилкою, щоб краще ввібрався смак приправ.

В окрему місткість додаємо приправу до картоплі, сухий базилік, паприку, часник, сіль, перець та олію. Все перемішуємо та додайте до картоплі. Залишаємо картоплю зі спеціями на 5-10 хвилин.

На форму для запікання викладаємо картоплю в один шар, щоб вона рівномірно приготувалась. Запікаємо картоплю при 170 градусах 50-60 хв. Через 30 хвилин потрібно перевернути картоплю.

Далі наріжте кріп, додайте до нього вершкове масло, подріблений часник, спеції і виделкою все з'єднуємо. Коли картопля вже буде готова, то заправляємо її ароматною заправкою

Молода картопля приготована в духовці (фото: кадр з відео)

Молода картопля з лисичками

Інгредієнти:

картопля

лисички

цибуля

часник

сметана

масло

сіль, перець

кріп

Картоплю потрібно очистити та відварити. Цибулю, часник та кріпимо подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби.

Масло додаємо на сковорідці, після цього цибулю та часник і обсмажуємо. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами.

Після цього додайте сметану та тушкуйте до готовності.

В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії. Викладаємо в тарілку картоплю, готові лисички і посипаємо нарізаним кропом.

#картоплямолода #картоплярецепт #лисичкирецепт оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво @hectorjimenezbravo КАРТОПЕЛЬКА З ЛИСИЧКАМИ Ммм... Ароматні лисички — це одні з моїх улюблених грибів. Вони здатні перетворити будь-яку страву на святкову) А в поєднанні з картопелькою — взагалі щось неймовірне Інгредієнти: • Картопля; • Лисички; • Цибуля; • Часник; • Сметана; • Масло; • Сіль, перець; • Кріп. ‍ Приготування: 1. Картоплю очистити та відварити. 2. Цибулю, часник та кріп подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби. 3. Масло топимо на сковорідці, долає о цибулю та часник і обсмажуємо. 4. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами. 5. Додаємо сметану та тушкуємо до готовності. Додаємо подрібнений кріп. 6. В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії. 7. Викладаємо в тарілку картоплю, зверху готові лисички і смакуємо! Зберігайте, це ідеальний рецепт літнього обіду чи вечері) #картопля

Молода картопля у вершковому соусі

Інгредієнти

молода картопля - 1 кг

цибуля - 1 шт.

сметана - 150 г

часник - 2 зубчики

кріп

сіль

Чистимо та відварюємо картоплю до готовності. Дрібно нарізаємо цибулю, смажимо її та додаємо сметану та сіль.

До готової картоплі додаємо засмажку, часник, сіль та дрібно нарізаний кріп.

Накриваємо кришкою та трусимо кілька секунд, щоб все гарно перемішалося.

Молода картопля з маком та шкварками

Інгредієнти:

молода картопля - 800 г

мак - 40 г

часник - 3-5 зубчиків

сіль, перець

зелень (кріп)

Картоплю залийте холодною водою на 20-30 хв, потім очистіть жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку.

У каструлю насипте картоплю, залийте доверху холодною водою, посоліть, доведіть до кипіння і варіть 20-25 хв на повному вогні.

Мак обсмажте на сухій сковороді кілька хвилин і висипте в миску. Сало дрібно наріжте, посмажте і додайте часник. Обсмажити його на дуже маленькому вогні 10-15 секунд - часник не повинен змінювати колір.

Потім дістаємо картоплю, додаємо до шкварок, обсмажуємо і додамо ще мак.

Обов'язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі.