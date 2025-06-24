Що приготувати з молодої картоплі: 5 простих рецептів на будь-який смак

Молода картопля - справжній літній делікатес, який не потребує складних інгредієнтів, аби бути смачною. Завдяки тонкій шкірці та ніжному смаку вона ідеально підходить для смаження, варіння та запікання.
РБК-Україна зібрали 5 простих і апетитних рецептів, які точно сподобаються всій родині.
Інгредієнти:
Спочатку почистіть картоплю та покладіть її в пательню. Далі додайте 150 г води, накрийте кришкою та готуйте 20 хвилин. Коли вода википить, додайте вершкове масло, паприку, перець, розмарин та сіль.
Наріжте часник та зелень і теж додайте до картоплі. Готуйте картоплю ще кілька хвилин, щоб часник не підгорів та не зіпсував страву.
Інгредієнти:
Картоплю почистить і проколіть кожен овоч вилкою, щоб краще ввібрався смак приправ.
В окрему місткість додаємо приправу до картоплі, сухий базилік, паприку, часник, сіль, перець та олію. Все перемішуємо та додайте до картоплі. Залишаємо картоплю зі спеціями на 5-10 хвилин.
На форму для запікання викладаємо картоплю в один шар, щоб вона рівномірно приготувалась. Запікаємо картоплю при 170 градусах 50-60 хв. Через 30 хвилин потрібно перевернути картоплю.
Далі наріжте кріп, додайте до нього вершкове масло, подріблений часник, спеції і виделкою все з'єднуємо. Коли картопля вже буде готова, то заправляємо її ароматною заправкою
Інгредієнти:
Картоплю потрібно очистити та відварити. Цибулю, часник та кріпимо подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби.
Масло додаємо на сковорідці, після цього цибулю та часник і обсмажуємо. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами.
Після цього додайте сметану та тушкуйте до готовності.
В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії. Викладаємо в тарілку картоплю, готові лисички і посипаємо нарізаним кропом.
@hectorjimenezbravo КАРТОПЕЛЬКА З ЛИСИЧКАМИ Ммм... Ароматні лисички — це одні з моїх улюблених грибів. Вони здатні перетворити будь-яку страву на святкову) А в поєднанні з картопелькою — взагалі щось неймовірне Інгредієнти: • Картопля; • Лисички; • Цибуля; • Часник; • Сметана; • Масло; • Сіль, перець; • Кріп. Приготування: 1. Картоплю очистити та відварити. 2. Цибулю, часник та кріп подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби. 3. Масло топимо на сковорідці, долає о цибулю та часник і обсмажуємо. 4. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами. 5. Додаємо сметану та тушкуємо до готовності. Додаємо подрібнений кріп. 6. В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії. 7. Викладаємо в тарілку картоплю, зверху готові лисички і смакуємо! Зберігайте, це ідеальний рецепт літнього обіду чи вечері) #картопля #картоплямолода #картоплярецепт #лисичкирецепт оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво
Інгредієнти
Чистимо та відварюємо картоплю до готовності. Дрібно нарізаємо цибулю, смажимо її та додаємо сметану та сіль.
До готової картоплі додаємо засмажку, часник, сіль та дрібно нарізаний кріп.
Накриваємо кришкою та трусимо кілька секунд, щоб все гарно перемішалося.
@irinacooklove Молода картопля у вершковому соусі молода картопля - 1 кг цибуля - 1 шт сметана - 150 гр часник - 2 зубчики кріп сіль Рецепт 1.Чистимо та відварюємо картоплю до готовності. 2.Дрібно нарізаємо цибулю, смажимо її та додаємо сметану та сіль. 3.До готової картоплі додаємо зажарку, часник, сіль та дрібно нарізаний кріп. 4.Накриваємо кришкою та трусимо декілька секунд, щоб все гарно перемішалося. Смачного #рецепти #рецепт #cooking #food #рецептиукраїнською #україна #смачного #їжа #смачно #кухня #кулінарія #ukraine #готуюзлюбовю #готуєморазом #готуємовдома #молодакартопля #молодабараболя #вершковийсоус оригінальний звук - Готую з любов‘ю
Інгредієнти:
Картоплю залийте холодною водою на 20-30 хв, потім очистіть жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку.
У каструлю насипте картоплю, залийте доверху холодною водою, посоліть, доведіть до кипіння і варіть 20-25 хв на повному вогні.
Мак обсмажте на сухій сковороді кілька хвилин і висипте в миску. Сало дрібно наріжте, посмажте і додайте часник. Обсмажити його на дуже маленькому вогні 10-15 секунд - часник не повинен змінювати колір.
Потім дістаємо картоплю, додаємо до шкварок, обсмажуємо і додамо ще мак.
Обов'язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі.
@yaroslavskyi.vova
Молода картопля, мак та шкварки. Це навіть для мене дуже неочікуване поєднання інгредієнтів. Проте це дуже смачно. Тому обов’язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком за давнім рецептом з Вінниччини. Я дуже хочу, щоб ми зберігали такі рецепти і знали справжній смак України Інгредієнти: -800г молода картопля -80 сала -40г маку -3-5 зубчики часнику -Сіль, перець -Зелень (кріп) Готувати дуже просто і цікаво: картоплю залити холодною водою на 20-30хв, потім очистити жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку у каструлю насипати картоплю, залити доверху холодною водою, посолити, довести до кипіння і варити 20-25 хв на повільному вогні мак обсмажити на сухій добре розігрітій пательні декілька хвилин і висипати в миску сало дрібно нарізати, висмажити в шкварки, потім зменшити вогонь і додати до сала дрібно посічений часник та обсмажити його на дуже маленькому вогні секунд 10-15 (часник не повинен змінити колір) потім дістаємо картоплю і додаємо її до шкварок добре просмажую декілька хвилин та додаю мак подавати одразу з усією юшкою! ( можна ще картопельку після відварювано просто обсмажити у шкварках а часник додавати потім - але думаю це смачніше вже для немолодої картоплі ) Обов’язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі, найкраще кріп Смачного! А ви раніше чули про такий рецепт? До речі, мене надихнули @yizhakultura дякую
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