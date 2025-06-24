Что приготовить из молодого картофеля: 5 простых рецептов на любой вкус

Молодой картофель - настоящий летний деликатес, который не требует сложных ингредиентов, чтобы быть вкусным. Благодаря тонкой кожуре и нежному вкусу он идеально подходит для жарки, варки и запекания.
РБК-Украина собрали 5 простых и аппетитных рецептов, которые точно понравятся всей семье.
Ингредиенты:
Сначала почистите картофель и положите его в сковороду. Далее добавьте 150 г воды, накройте крышкой и готовьте 20 минут. Когда вода выкипит, добавьте сливочное масло, паприку, перец, розмарин и соль.
Нарежьте чеснок и зелень и тоже добавьте к картофелю. Готовьте картофель еще несколько минут, чтобы чеснок не подгорел и не испортил блюдо.
Ингредиенты:
Картофель почистите и проколите каждый овощ вилкой, чтобы лучше впитался вкус приправ.
В отдельную емкость добавляем приправу к картофелю, сухой базилик, паприку, чеснок, соль, перец и масло. Все перемешиваем и добавляем к картофелю. Оставляем картофель со специями на 5-10 минут.
На форму для запекания выкладываем картофель в один слой, чтобы он равномерно приготовился. Запекаем картофель при 170 градусах 50-60 мин. Через 30 минут нужно перевернуть картофель.
Далее нарежьте укроп, добавьте к нему сливочное масло, измельченный чеснок, специи и вилкой все соединяем. Когда картофель уже будет готов, то заправляем его ароматной заправкой
Ингредиенты:
Картофель нужно очистить и отварить. Лук, чеснок и укроп измельчаем, лисички чистим и режем по необходимости.
Масло добавляем на сковородке, после этого лук и чеснок и обжариваем. Добавляем лисички, солим, перчим и обжариваем вместе с овощами.
После этого добавьте сметану и тушите до готовности.
В другой сковородке жарим отваренный картофель на разогретом масле. Выкладываем в тарелку картофель, готовые лисички и посыпаем нарезанным укропом.
@hectorjimenezbravo КАРТОПЕЛЬКА З ЛИСИЧКАМИ Ммм... Ароматні лисички — це одні з моїх улюблених грибів. Вони здатні перетворити будь-яку страву на святкову) А в поєднанні з картопелькою — взагалі щось неймовірне Інгредієнти: • Картопля; • Лисички; • Цибуля; • Часник; • Сметана; • Масло; • Сіль, перець; • Кріп. Приготування: 1. Картоплю очистити та відварити. 2. Цибулю, часник та кріп подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби. 3. Масло топимо на сковорідці, долає о цибулю та часник і обсмажуємо. 4. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами. 5. Додаємо сметану та тушкуємо до готовності. Додаємо подрібнений кріп. 6. В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії. 7. Викладаємо в тарілку картоплю, зверху готові лисички і смакуємо! Зберігайте, це ідеальний рецепт літнього обіду чи вечері) #картопля #картоплямолода #картоплярецепт #лисичкирецепт оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво
Ингредиенты
Чистим и отвариваем картофель до готовности. Мелко нарезаем лук, жарим его и добавляем сметану и соль.
К готовому картофелю добавляем зажарку, чеснок, соль и мелко нарезанный укроп.
Накрываем крышкой и трясем несколько секунд, чтобы все хорошо перемешалось.
@irinacooklove Молода картопля у вершковому соусі молода картопля - 1 кг цибуля - 1 шт сметана - 150 гр часник - 2 зубчики кріп сіль Рецепт 1.Чистимо та відварюємо картоплю до готовності. 2.Дрібно нарізаємо цибулю, смажимо її та додаємо сметану та сіль. 3.До готової картоплі додаємо зажарку, часник, сіль та дрібно нарізаний кріп. 4.Накриваємо кришкою та трусимо декілька секунд, щоб все гарно перемішалося. Смачного #рецепти #рецепт #cooking #food #рецептиукраїнською #україна #смачного #їжа #смачно #кухня #кулінарія #ukraine #готуюзлюбовю #готуєморазом #готуємовдома #молодакартопля #молодабараболя #вершковийсоус оригінальний звук - Готую з любов‘ю
Ингредиенты:
Картофель залейте холодной водой на 20-30 мин, затем очистите жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.
В кастрюлю насыпьте картофель, залейте доверху холодной водой, посолите, доведите до кипения и варите 20-25 мин на полном огне.
Мак обжарьте на сухой сковороде несколько минут и высыпьте в миску. Сало мелко нашинкуйте, пожарьте и добавьте чеснок. Обжарить его на очень маленьком огне 10-15 секунд - чеснок не должен менять цвет.
Затем достаем картофель, добавляем к шкваркам, обжариваем и добавим еще мак.
Обязательно сделайте салат и добавьте любимую зелень в картофель.
@yaroslavskyi.vova
Молода картопля, мак та шкварки. Це навіть для мене дуже неочікуване поєднання інгредієнтів. Проте це дуже смачно. Тому обов’язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком за давнім рецептом з Вінниччини. Я дуже хочу, щоб ми зберігали такі рецепти і знали справжній смак України Інгредієнти: -800г молода картопля -80 сала -40г маку -3-5 зубчики часнику -Сіль, перець -Зелень (кріп) Готувати дуже просто і цікаво: картоплю залити холодною водою на 20-30хв, потім очистити жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку у каструлю насипати картоплю, залити доверху холодною водою, посолити, довести до кипіння і варити 20-25 хв на повільному вогні мак обсмажити на сухій добре розігрітій пательні декілька хвилин і висипати в миску сало дрібно нарізати, висмажити в шкварки, потім зменшити вогонь і додати до сала дрібно посічений часник та обсмажити його на дуже маленькому вогні секунд 10-15 (часник не повинен змінити колір) потім дістаємо картоплю і додаємо її до шкварок добре просмажую декілька хвилин та додаю мак подавати одразу з усією юшкою! ( можна ще картопельку після відварювано просто обсмажити у шкварках а часник додавати потім - але думаю це смачніше вже для немолодої картоплі ) Обов’язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі, найкраще кріп Смачного! А ви раніше чули про такий рецепт? До речі, мене надихнули @yizhakultura дякую
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