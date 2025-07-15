Що потрібно знати абітурієнтам-2025: п’ять головних змін цього року

У розпалі вступна кампанія-2025, і цьогоріч вона передбачає низку важливих новацій. Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові зміни, які стосуються не лише бакалаврату, а й магістратури та аспірантури.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.
Тепер абітурієнти зобов’язані визначати пріоритети не лише для заяв на бюджет, а й для контракту. Це пов’язано з можливістю отримати освітній грант.
Ви можете подати дві заяви на одну спеціальність в одному виші:
Це особливо важливо для тих, хто хоче вступити саме до конкретного університету. Навіть якщо не отримаєте бюджетне місце, зможете претендувати на грант - за умови дотримання критеріїв.
Державну підтримку можна отримати лише один раз. Якщо ви відмовилися від бюджетного місця, грант отримати більше не вдасться.
Конкурсний бал розраховується по-різному залежно від того, в якому році складено НМТ:
Це означає, що навіть з однаковими результатами вступники можуть мати різний конкурсний бал.
Скористайтеся офіційним калькулятором конкурсного бала на сторінці "Вступ-2025" у ЄДЕБО.
У 2025 році розширено перелік спеціальностей, для яких потрібне складання ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування). Зокрема, додано:
Також деякі спеціальності переходять на інший формат вступу - єдиний державний кваліфікаційний іспит замість ЄФВВ.
Не варто орієнтуватись на правила попереднього року - перевіряйте актуальні вимоги для вашої спеціальності.
Уперше в історії вступ до аспірантури відбуватиметься через електронний кабінет. Це означає:
Щоб бути допущеним до вступу, потрібно:
Варто звернути увагу, що дедлайни для вступу в аспірантуру відрізняються від бакалаврату чи магістратури - відстежуйте їх окремо.
З 2025 року діє оновлений перелік галузей знань і спеціальностей:
Раніше РБК-Україна писало, що Україна гарантує безпечний і безкоштовний вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Для них діє спрощена та анонімна процедура з можливістю дистанційної здачі іспитів. Абітурієнти можуть користуватися квотою-2, подавати документи онлайн або особисто, складати мінімум вступних випробувань і отримувати підтримку освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
Також ми розповідали про зростання популярності приватної освіти в Україні, зокрема приватних шкіл і університетів. Серед топ-вишів, куди прагнуть вступати випускники, - два приватні (Київська школа економіки, Український католицький університет) і один державний (Києво-Могилянська академія).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.