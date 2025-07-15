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Що потрібно знати абітурієнтам-2025: п’ять головних змін цього року

Фото: Вступна кампанія-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У розпалі вступна кампанія-2025, і цьогоріч вона передбачає низку важливих новацій. Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові зміни, які стосуються не лише бакалаврату, а й магістратури та аспірантури.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.

Пріоритети і на бюджет, і на контракт

Тепер абітурієнти зобов’язані визначати пріоритети не лише для заяв на бюджет, а й для контракту. Це пов’язано з можливістю отримати освітній грант.

Ви можете подати дві заяви на одну спеціальність в одному виші:

  • першу - на бюджет (з можливістю переходу на контракт у разі відмови);
  • другу - одразу на контракт.

Це особливо важливо для тих, хто хоче вступити саме до конкретного університету. Навіть якщо не отримаєте бюджетне місце, зможете претендувати на грант - за умови дотримання критеріїв.

Державну підтримку можна отримати лише один раз. Якщо ви відмовилися від бюджетного місця, грант отримати більше не вдасться.

Конкурсний бал - різні формули

Конкурсний бал розраховується по-різному залежно від того, в якому році складено НМТ:

  • НМТ 2025 року - одна формула;
  • НМТ 2024 року - інша;
  • НМТ 2022-2023 років - ще інша.

Це означає, що навіть з однаковими результатами вступники можуть мати різний конкурсний бал.

Скористайтеся офіційним калькулятором конкурсного бала на сторінці "Вступ-2025" у ЄДЕБО.

Магістратура - нові предмети та змінені вимоги

У 2025 році розширено перелік спеціальностей, для яких потрібне складання ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування). Зокрема, додано:

  • мовознавство;
  • історію мистецтв.

Також деякі спеціальності переходять на інший формат вступу - єдиний державний кваліфікаційний іспит замість ЄФВВ.

Не варто орієнтуватись на правила попереднього року - перевіряйте актуальні вимоги для вашої спеціальності.

Аспірантура - тепер онлайн

Уперше в історії вступ до аспірантури відбуватиметься через електронний кабінет. Це означає:

  • реєстрацію онлайн;
  • завантаження фото та документів;
  • подання заяв без паперових носіїв.

Щоб бути допущеним до вступу, потрібно:

  • скласти ЄВІ (не менше ніж 150 балів за кожен блок);
  • скласти ЄФВ (не менше ніж 100 балів).

Варто звернути увагу, що дедлайни для вступу в аспірантуру відрізняються від бакалаврату чи магістратури - відстежуйте їх окремо.

Оновлений перелік спеціальностей

З 2025 року діє оновлений перелік галузей знань і спеціальностей:

  • змінено назви й коди деяких спеціальностей;
  • з’явилися нові спеціальності та спеціалізації;
  • частину спеціальностей об’єднано.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна гарантує безпечний і безкоштовний вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Для них діє спрощена та анонімна процедура з можливістю дистанційної здачі іспитів. Абітурієнти можуть користуватися квотою-2, подавати документи онлайн або особисто, складати мінімум вступних випробувань і отримувати підтримку освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Також ми розповідали про зростання популярності приватної освіти в Україні, зокрема приватних шкіл і університетів. Серед топ-вишів, куди прагнуть вступати випускники, - два приватні (Київська школа економіки, Український католицький університет) і один державний (Києво-Могилянська академія).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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