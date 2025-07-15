Что нужно знать абитуриентам-2025: пять главных изменений этого года

Приоритеты и на бюджет, и на контракт

Теперь абитуриенты обязаны определять приоритеты не только для заявлений на бюджет, но и для контракта. Это связано с возможностью получить образовательный грант.

Вы можете подать два заявления на одну специальность в одном вузе:

первое - на бюджет (с возможностью перехода на контракт в случае отказа);

второе - сразу на контракт.

Это особенно важно для тех, кто хочет поступить именно в конкретный университет. Даже если не получите бюджетное место, сможете претендовать на грант - при условии соблюдения критериев.

Государственную поддержку можно получить только один раз. Если вы отказались от бюджетного места, грант получить больше не удастся.

Конкурсный балл - разные формулы

Конкурсный балл рассчитывается по-разному в зависимости от того, в каком году сдан НМТ:

НМТ 2025 года - одна формула;

НМТ 2024 года - другая;

НМТ 2022-2023 годов - еще другая.

Это означает, что даже с одинаковыми результатами поступающие могут иметь разный конкурсный балл.

Воспользуйтесь официальным калькулятором конкурсного балла на странице "Вступ-2025" в ЕГЭБО.

Магистратура - новые предметы и измененные требования

В 2025 году расширен перечень специальностей, для которых требуется сдача ЕФВИ (единого профессионального вступительного испытания). В частности, добавлены:

языкознание;

историю искусств.

Также некоторые специальности переходят на другой формат поступления - единый государственный квалификационный экзамен вместо ЕФВИ.

Не стоит ориентироваться на правила предыдущего года - проверяйте актуальные требования для вашей специальности.

Аспирантура - теперь онлайн

Впервые в истории поступление в аспирантуру будет происходить через электронный кабинет. Это означает:

регистрацию онлайн;

загрузку фото и документов;

подачу заявлений без бумажных носителей.

Чтобы быть допущенным к поступлению, нужно:

сдать ЕВЭ (не менее 150 баллов за каждый блок);

сдать ЕПИ (не менее 100 баллов).

Стоит обратить внимание, что дедлайны для поступления в аспирантуру отличаются от бакалавриата или магистратуры - отслеживайте их отдельно.

Обновленный перечень специальностей

С 2025 года действует обновленный перечень отраслей знаний и специальностей: