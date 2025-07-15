RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Что нужно знать абитуриентам-2025: пять главных изменений этого года

Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В разгаре вступительная кампания-2025, и в этом году она предусматривает ряд важных новаций. Министерство образования и науки Украины напоминает о ключевых изменениях, касающихся не только бакалавриата, но и магистратуры и аспирантуры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Приоритеты и на бюджет, и на контракт

Теперь абитуриенты обязаны определять приоритеты не только для заявлений на бюджет, но и для контракта. Это связано с возможностью получить образовательный грант.

Вы можете подать два заявления на одну специальность в одном вузе:

  • первое - на бюджет (с возможностью перехода на контракт в случае отказа);
  • второе - сразу на контракт.

Это особенно важно для тех, кто хочет поступить именно в конкретный университет. Даже если не получите бюджетное место, сможете претендовать на грант - при условии соблюдения критериев.

Государственную поддержку можно получить только один раз. Если вы отказались от бюджетного места, грант получить больше не удастся.

Конкурсный балл - разные формулы

Конкурсный балл рассчитывается по-разному в зависимости от того, в каком году сдан НМТ:

  • НМТ 2025 года - одна формула;
  • НМТ 2024 года - другая;
  • НМТ 2022-2023 годов - еще другая.

Это означает, что даже с одинаковыми результатами поступающие могут иметь разный конкурсный балл.

Воспользуйтесь официальным калькулятором конкурсного балла на странице "Вступ-2025" в ЕГЭБО.

Магистратура - новые предметы и измененные требования

В 2025 году расширен перечень специальностей, для которых требуется сдача ЕФВИ (единого профессионального вступительного испытания). В частности, добавлены:

  • языкознание;
  • историю искусств.

Также некоторые специальности переходят на другой формат поступления - единый государственный квалификационный экзамен вместо ЕФВИ.

Не стоит ориентироваться на правила предыдущего года - проверяйте актуальные требования для вашей специальности.

Аспирантура - теперь онлайн

Впервые в истории поступление в аспирантуру будет происходить через электронный кабинет. Это означает:

  • регистрацию онлайн;
  • загрузку фото и документов;
  • подачу заявлений без бумажных носителей.

Чтобы быть допущенным к поступлению, нужно:

  • сдать ЕВЭ (не менее 150 баллов за каждый блок);
  • сдать ЕПИ (не менее 100 баллов).

Стоит обратить внимание, что дедлайны для поступления в аспирантуру отличаются от бакалавриата или магистратуры - отслеживайте их отдельно.

Обновленный перечень специальностей

С 2025 года действует обновленный перечень отраслей знаний и специальностей:

  • изменены названия и коды некоторых специальностей;
  • появились новые специальности и специализации;
  • часть специальностей объединена.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина гарантирует безопасное и бесплатное поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ). Для них действует упрощенная и анонимная процедура с возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Абитуриенты могут пользоваться квотой-2, подавать документы онлайн или лично, сдавать минимум вступительных экзаменов и получать поддержку образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Также мы рассказывали о росте популярности частного образования в Украине, в частности частных школ и университетов. Среди топ-вузов, куда стремятся поступать выпускники, - два частных (Киевская школа экономики, Украинский католический университет) и один государственный (Киево-Могилянская академия).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияОбразование в УкраинеВузы