Що потрібно знати абітурієнтам-2025: п’ять головних змін цього року
У розпалі вступна кампанія-2025, і цьогоріч вона передбачає низку важливих новацій. Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові зміни, які стосуються не лише бакалаврату, а й магістратури та аспірантури.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.
Пріоритети і на бюджет, і на контракт
Тепер абітурієнти зобов’язані визначати пріоритети не лише для заяв на бюджет, а й для контракту. Це пов’язано з можливістю отримати освітній грант.
Ви можете подати дві заяви на одну спеціальність в одному виші:
- першу - на бюджет (з можливістю переходу на контракт у разі відмови);
- другу - одразу на контракт.
Це особливо важливо для тих, хто хоче вступити саме до конкретного університету. Навіть якщо не отримаєте бюджетне місце, зможете претендувати на грант - за умови дотримання критеріїв.
Державну підтримку можна отримати лише один раз. Якщо ви відмовилися від бюджетного місця, грант отримати більше не вдасться.
Конкурсний бал - різні формули
Конкурсний бал розраховується по-різному залежно від того, в якому році складено НМТ:
- НМТ 2025 року - одна формула;
- НМТ 2024 року - інша;
- НМТ 2022-2023 років - ще інша.
Це означає, що навіть з однаковими результатами вступники можуть мати різний конкурсний бал.
Скористайтеся офіційним калькулятором конкурсного бала на сторінці "Вступ-2025" у ЄДЕБО.
Магістратура - нові предмети та змінені вимоги
У 2025 році розширено перелік спеціальностей, для яких потрібне складання ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування). Зокрема, додано:
- мовознавство;
- історію мистецтв.
Також деякі спеціальності переходять на інший формат вступу - єдиний державний кваліфікаційний іспит замість ЄФВВ.
Не варто орієнтуватись на правила попереднього року - перевіряйте актуальні вимоги для вашої спеціальності.
Аспірантура - тепер онлайн
Уперше в історії вступ до аспірантури відбуватиметься через електронний кабінет. Це означає:
- реєстрацію онлайн;
- завантаження фото та документів;
- подання заяв без паперових носіїв.
Щоб бути допущеним до вступу, потрібно:
- скласти ЄВІ (не менше ніж 150 балів за кожен блок);
- скласти ЄФВ (не менше ніж 100 балів).
Варто звернути увагу, що дедлайни для вступу в аспірантуру відрізняються від бакалаврату чи магістратури - відстежуйте їх окремо.
Оновлений перелік спеціальностей
З 2025 року діє оновлений перелік галузей знань і спеціальностей:
- змінено назви й коди деяких спеціальностей;
- з’явилися нові спеціальності та спеціалізації;
- частину спеціальностей об’єднано.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна гарантує безпечний і безкоштовний вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Для них діє спрощена та анонімна процедура з можливістю дистанційної здачі іспитів. Абітурієнти можуть користуватися квотою-2, подавати документи онлайн або особисто, складати мінімум вступних випробувань і отримувати підтримку освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
Також ми розповідали про зростання популярності приватної освіти в Україні, зокрема приватних шкіл і університетів. Серед топ-вишів, куди прагнуть вступати випускники, - два приватні (Київська школа економіки, Український католицький університет) і один державний (Києво-Могилянська академія).
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