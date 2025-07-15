Що потрібно знати абітурієнтам-2025: п’ять головних змін цього року

У розпалі вступна кампанія-2025, і цьогоріч вона передбачає низку важливих новацій. Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові зміни, які стосуються не лише бакалаврату, а й магістратури та аспірантури.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН .

Пріоритети і на бюджет, і на контракт

Тепер абітурієнти зобов’язані визначати пріоритети не лише для заяв на бюджет, а й для контракту. Це пов’язано з можливістю отримати освітній грант.

Ви можете подати дві заяви на одну спеціальність в одному виші:

першу - на бюджет (з можливістю переходу на контракт у разі відмови);

другу - одразу на контракт.

Це особливо важливо для тих, хто хоче вступити саме до конкретного університету. Навіть якщо не отримаєте бюджетне місце, зможете претендувати на грант - за умови дотримання критеріїв.

Державну підтримку можна отримати лише один раз. Якщо ви відмовилися від бюджетного місця, грант отримати більше не вдасться.

Конкурсний бал - різні формули

Конкурсний бал розраховується по-різному залежно від того, в якому році складено НМТ:

НМТ 2025 року - одна формула;

НМТ 2024 року - інша;

НМТ 2022-2023 років - ще інша.

Це означає, що навіть з однаковими результатами вступники можуть мати різний конкурсний бал.

Скористайтеся офіційним калькулятором конкурсного бала на сторінці "Вступ-2025" у ЄДЕБО.

Магістратура - нові предмети та змінені вимоги

У 2025 році розширено перелік спеціальностей, для яких потрібне складання ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування). Зокрема, додано:

мовознавство;

історію мистецтв.

Також деякі спеціальності переходять на інший формат вступу - єдиний державний кваліфікаційний іспит замість ЄФВВ.

Не варто орієнтуватись на правила попереднього року - перевіряйте актуальні вимоги для вашої спеціальності.

Аспірантура - тепер онлайн

Уперше в історії вступ до аспірантури відбуватиметься через електронний кабінет. Це означає:

реєстрацію онлайн;

завантаження фото та документів;

подання заяв без паперових носіїв.

Щоб бути допущеним до вступу, потрібно:

скласти ЄВІ (не менше ніж 150 балів за кожен блок);

скласти ЄФВ (не менше ніж 100 балів).

Варто звернути увагу, що дедлайни для вступу в аспірантуру відрізняються від бакалаврату чи магістратури - відстежуйте їх окремо.

Оновлений перелік спеціальностей

З 2025 року діє оновлений перелік галузей знань і спеціальностей: