Что нужно знать абитуриентам-2025: пять главных изменений этого года
В разгаре вступительная кампания-2025, и в этом году она предусматривает ряд важных новаций. Министерство образования и науки Украины напоминает о ключевых изменениях, касающихся не только бакалавриата, но и магистратуры и аспирантуры.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Приоритеты и на бюджет, и на контракт
Теперь абитуриенты обязаны определять приоритеты не только для заявлений на бюджет, но и для контракта. Это связано с возможностью получить образовательный грант.
Вы можете подать два заявления на одну специальность в одном вузе:
- первое - на бюджет (с возможностью перехода на контракт в случае отказа);
- второе - сразу на контракт.
Это особенно важно для тех, кто хочет поступить именно в конкретный университет. Даже если не получите бюджетное место, сможете претендовать на грант - при условии соблюдения критериев.
Государственную поддержку можно получить только один раз. Если вы отказались от бюджетного места, грант получить больше не удастся.
Конкурсный балл - разные формулы
Конкурсный балл рассчитывается по-разному в зависимости от того, в каком году сдан НМТ:
- НМТ 2025 года - одна формула;
- НМТ 2024 года - другая;
- НМТ 2022-2023 годов - еще другая.
Это означает, что даже с одинаковыми результатами поступающие могут иметь разный конкурсный балл.
Воспользуйтесь официальным калькулятором конкурсного балла на странице "Вступ-2025" в ЕГЭБО.
Магистратура - новые предметы и измененные требования
В 2025 году расширен перечень специальностей, для которых требуется сдача ЕФВИ (единого профессионального вступительного испытания). В частности, добавлены:
- языкознание;
- историю искусств.
Также некоторые специальности переходят на другой формат поступления - единый государственный квалификационный экзамен вместо ЕФВИ.
Не стоит ориентироваться на правила предыдущего года - проверяйте актуальные требования для вашей специальности.
Аспирантура - теперь онлайн
Впервые в истории поступление в аспирантуру будет происходить через электронный кабинет. Это означает:
- регистрацию онлайн;
- загрузку фото и документов;
- подачу заявлений без бумажных носителей.
Чтобы быть допущенным к поступлению, нужно:
- сдать ЕВЭ (не менее 150 баллов за каждый блок);
- сдать ЕПИ (не менее 100 баллов).
Стоит обратить внимание, что дедлайны для поступления в аспирантуру отличаются от бакалавриата или магистратуры - отслеживайте их отдельно.
Обновленный перечень специальностей
С 2025 года действует обновленный перечень отраслей знаний и специальностей:
- изменены названия и коды некоторых специальностей;
- появились новые специальности и специализации;
- часть специальностей объединена.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина гарантирует безопасное и бесплатное поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ). Для них действует упрощенная и анонимная процедура с возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Абитуриенты могут пользоваться квотой-2, подавать документы онлайн или лично, сдавать минимум вступительных экзаменов и получать поддержку образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".
Также мы рассказывали о росте популярности частного образования в Украине, в частности частных школ и университетов. Среди топ-вузов, куда стремятся поступать выпускники, - два частных (Киевская школа экономики, Украинский католический университет) и один государственный (Киево-Могилянская академия).
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