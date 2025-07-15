ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что нужно знать абитуриентам-2025: пять главных изменений этого года

Вторник 15 июля 2025 18:49
UA EN RU
Что нужно знать абитуриентам-2025: пять главных изменений этого года Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В разгаре вступительная кампания-2025, и в этом году она предусматривает ряд важных новаций. Министерство образования и науки Украины напоминает о ключевых изменениях, касающихся не только бакалавриата, но и магистратуры и аспирантуры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Приоритеты и на бюджет, и на контракт

Теперь абитуриенты обязаны определять приоритеты не только для заявлений на бюджет, но и для контракта. Это связано с возможностью получить образовательный грант.

Вы можете подать два заявления на одну специальность в одном вузе:

  • первое - на бюджет (с возможностью перехода на контракт в случае отказа);
  • второе - сразу на контракт.

Это особенно важно для тех, кто хочет поступить именно в конкретный университет. Даже если не получите бюджетное место, сможете претендовать на грант - при условии соблюдения критериев.

Государственную поддержку можно получить только один раз. Если вы отказались от бюджетного места, грант получить больше не удастся.

Конкурсный балл - разные формулы

Конкурсный балл рассчитывается по-разному в зависимости от того, в каком году сдан НМТ:

  • НМТ 2025 года - одна формула;
  • НМТ 2024 года - другая;
  • НМТ 2022-2023 годов - еще другая.

Это означает, что даже с одинаковыми результатами поступающие могут иметь разный конкурсный балл.

Воспользуйтесь официальным калькулятором конкурсного балла на странице "Вступ-2025" в ЕГЭБО.

Магистратура - новые предметы и измененные требования

В 2025 году расширен перечень специальностей, для которых требуется сдача ЕФВИ (единого профессионального вступительного испытания). В частности, добавлены:

  • языкознание;
  • историю искусств.

Также некоторые специальности переходят на другой формат поступления - единый государственный квалификационный экзамен вместо ЕФВИ.

Не стоит ориентироваться на правила предыдущего года - проверяйте актуальные требования для вашей специальности.

Аспирантура - теперь онлайн

Впервые в истории поступление в аспирантуру будет происходить через электронный кабинет. Это означает:

  • регистрацию онлайн;
  • загрузку фото и документов;
  • подачу заявлений без бумажных носителей.

Чтобы быть допущенным к поступлению, нужно:

  • сдать ЕВЭ (не менее 150 баллов за каждый блок);
  • сдать ЕПИ (не менее 100 баллов).

Стоит обратить внимание, что дедлайны для поступления в аспирантуру отличаются от бакалавриата или магистратуры - отслеживайте их отдельно.

Обновленный перечень специальностей

С 2025 года действует обновленный перечень отраслей знаний и специальностей:

  • изменены названия и коды некоторых специальностей;
  • появились новые специальности и специализации;
  • часть специальностей объединена.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина гарантирует безопасное и бесплатное поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ). Для них действует упрощенная и анонимная процедура с возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Абитуриенты могут пользоваться квотой-2, подавать документы онлайн или лично, сдавать минимум вступительных экзаменов и получать поддержку образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Также мы рассказывали о росте популярности частного образования в Украине, в частности частных школ и университетов. Среди топ-вузов, куда стремятся поступать выпускники, - два частных (Киевская школа экономики, Украинский католический университет) и один государственный (Киево-Могилянская академия).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине Вузы
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия