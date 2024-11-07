Що потрібно для виїзду за кордон на автомобілі: повний список документів
Українці, які планують виїхати за кордон на власному або орендованому транспортному засобі, повинні мати певний пакет документів. Вимоги варіюються залежно від того, чи є водій власником авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Якщо ви водій та власник автомобіля або він є пасажиром, для перетину кордону водію потрібні такі документи:
- Посвідчення водія із вказаним терміном дії (відповідно до вимог Віденської конвенції про дорожній рух).
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
- Розпізнавальний знак України на транспортному засобі.
- Страховий поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника ТЗ, що діє в країнах подорожі (так зване «зелена карта»).
- Номерний знак на авто.
Перелік документів трохи відрізняється у випадку, якщо ви є водієм, але не власником транспорту, а його у салоні також немає.
Тоді до основного списку додається ще один документ:
- Посвідчення водія.
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, видане на ім’я водія на період поїздки (такий документ власник авто може надати за бажанням).
- Розпізнавальний знак України на транспортному засобі.
- Договір страхування цивільної відповідальності, який діє на території подорожі.
- Номерний знак на ТЗ.
Наявність повного переліку документів допоможе уникнути непередбачених затримок на кордоні та забезпечити безпеку руху на території інших держав.
Нагадаємо, що в Україні почали видавати водійські посвідчення нового зразка.
Окрім цього, МВС рекомендує замінити старі права водія на нові.
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